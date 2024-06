Amazon développerait un nouveau chatbot IA

Dès septembre, Metis pourrait être accessible à tout un chacun.

Tl;dr Amazon travaille sur un nouveau chatbot, “Metis”.

Il utilisera un nouveau modèle IA, Olympus.

Metis utilisera l’approche de la génération augmentée par récupération (RAG).

Le lancement de Metis est prévu pour septembre.

Amazon dévoile son projet de chatbot : Metis

Selon un rapport de Business Insider, Amazon se serait lancé dans un projet ambitieux : la création d’un nouveau chatbot nommé Metis. Il s’agirait d’une initiative interne d’Amazon, basée sur de nouvelles approches technologiques.

Une révolution technologique

Plutôt que de s’appuyer sur Titan, précédemment utilisé par Amazon, Metis serait alimenté par un nouveau modèle d’intelligence artificielle connu sous le nom d’Olympus. L’innovation technologique ne s’arrête pas là. En effet, Amazon compte utiliser une approche dite de “génération augmentée par récupération” (RAG).

Qu’est-ce que la RAG ?

La RAG est une méthode qui permet aux systèmes de récupérer des données au-delà des informations préchargées à partir de sources telles que les APIs et les dépôts de documents. Cette technique offre plusieurs avantages. D’une part, les organisations ont un meilleur contrôle sur le texte généré et, d’autre part, les utilisateurs peuvent comprendre comment le système génère sa réponse.

Un déploiement envisagé pour septembre prochain

Parmi les responsables du développement de Metis, on retrouve Andy Jassy, le PDG d’Amazon, et Rohit Prasad, le chef de l’équipe AGI. Un lancement de ce nouveau chatbot est prévu pour septembre prochain, même si, d’après une source interne, la question reste de savoir s’il n’est pas déjà trop tard pour concurrencer les poids lourds déjà présents sur le marché tels que ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google (maintenant connu sous le nom de Gemini). Amazon a cependant montré sa détermination à atteindre davantage de clients avec des options telles qu’un modèle axé sur les entreprises, Q.