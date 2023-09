Amazon Alexa devient un véritable chatbot pour votre maison. Un LLM pensé et conçu pour les interactions vocales au sein d'une maison.

Amazon Alexa va bientôt recevoir une mise à jour majeure lui conférant des capacités conversationnelles similaires à celles des chatbots modernes que sont Google Bard ou OpenAI ChatGPT. L’assistant sera piloté par un grand modèle de langage (LLM) dédié qui sera disponible sur presque tous les nouveaux appareils Echo.

Le géant américain n’est pas étranger aux technologies d’IA générative. Alexa Teacher, par exemple, est à la base de nombreuses fonctions des appareils Alexa. Durant sa présentation pendant l’événement 2023 Devices, Dave Limp, vice-président Amazon Devices & Services, expliquait que depuis de longues années, tout a été optimisé pour le smartphone, alors que “l’endroit dans lequel vous passez la majorité de votre maison, votre maison, a été virtuellement oublié.”

Ce nouveau modèle sera “plus grand et plus généralisé”, pour aller “vers une expérience client totalement différente”. Pour ce faire, Amazon a conçu ce LLM en le basant sur cinq capacités fondations avant d’ajuster l’ensemble pour des applications vocales plutôt que des écrans mobiles.

Conversationnel : nous avons étudié ce qui fait une très bonne conversation. Ce ne sont pas que les mots, c’est le langage du corps, comprendre à qui vous vous adressez, le contact visuel et les gestes.

Applications en monde réel : Alexa vit dans le vrai monde, pas dans un onglet de votre navigateur. Et l’un des défis non résolus de ces LLM est la manière dont ils interagissent avec les API et font les bonnes choses.

Personnalisation : un LLM dans la maison doit être personnalisé pour votre famille et vous.

Personnalité : “Nous avons toujours dit qu’une soirée ennuyeuse est une soirée dans laquelle personne n’a la moindre opinion, et Alexa, propulsée par ce LLM, aura des opinions, et il gardera ses blagues et ses Easter eggs que vous aimez tant.”

Confiance : pour concevoir une AI qui tient sa promesse, nous avons besoin de confiance et de performance. “J’ai l’une des maisons les plus remplies d’Alexa et je n’introduirais rien chez moi qui, selon moi, peut compromettre la vie privée de ma famille.”

Les optimisations vocales signifient qu’il n’y aura plus besoin de répéter Alexa à chaque fois. Les clients qui optent pour le système Visual ID n’auront qu’à faire face à l’écran avant de parler. Mieux encore, Alexa gèrera mieux les hésitations et autres pauses, et il pourra moduler son ton et son “émotion” selon le contexte de la conversation.

Le nouvel Alexa pourra aussi comprendre des requêtes bien plus complexes, comme “Alexa, chaque soir de semaine à 21h, annonce qu’il est l’heure d’aller se coucher aux enfants, diminue la lumière à l’étage, allume la lumière extérieure de l’entrée et active le ventilateur dans la chambre”.

Ce nouveau modèle est loin d’être le seul projet autour de l’IA générative pour Amazon. L’entreprise a récemment lancé un modèle génératif pour aider les vendeurs e-commerce à écrire des fiches produits ainsi qu’un lot de fonctionnalités IA pour les diffusions Thursday Night Football pour cette nouvelle saison de NFL. Le géant américain a aussi encaissé des critiques de la Writers Guild of America quant à sa tolérance envers les livres écrits par des IA qui enfreignent le copyright.

Le nouveau LLM arrivera chez les possesseurs d’Echo existants en version preview publique sur leurs appareils ainsi que sur les tous nouveaux accessoires Echo à partir de 2024.