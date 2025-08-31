Alors qu’Apple planche sur l’iPhone 17 Air ultra-fin, Samsung prépare le Galaxy Z Roll géant de 12,4 pouces

Alors qu’Apple concentre ses efforts sur un iPhone 17 Air encore plus fin, Samsung finalise le lancement du Galaxy Z Roll, un smartphone innovant doté d’un impressionnant écran déroulable de 12,4 pouces, promettant de redéfinir l’expérience mobile.

Tl;dr Samsung prépare un smartphone à écran enroulable pour 2024.

Lancement imminent de l’iPhone 17 Air par Apple .

. La concurrence s’intensifie autour des écrans flexibles.

Une course effrénée vers l’innovation mobile

Le mois de septembre promet d’être particulièrement animé sur le marché des smartphones. Tandis que Apple s’apprête à dévoiler son très attendu iPhone 17 Air ultra-fin le 9 septembre, le géant coréen Samsung a choisi d’anticiper en organisant son événement « Unpacked » le 4 septembre. À cette occasion, les projecteurs devraient se braquer sur la présentation du Galaxy S25 FE ainsi que de la nouvelle tablette Tab 11.

Cependant, ce n’est pas tout. Des rumeurs persistantes, alimentées notamment par une vidéo devenue virale, laissent entendre que Samsung pourrait bien créer la surprise d’ici la fin de l’année avec le lancement d’un smartphone à écran enroulable. Ce type de produit, qui sortirait du laboratoire pour arriver dans les mains du grand public, bouleverserait sans doute la hiérarchie déjà fragile entre constructeurs.

L’enroulable : mythe ou réalité imminente ?

S’il faut nuancer certains emballements – certaines sources relayées récemment datent en fait de plus d’un an –, il est vrai que les brevets autour des écrans enroulables se multiplient. Dès 2022, un dépôt auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle faisait état d’un prototype Samsung avec une partie d’écran extensible horizontalement ou verticalement. Plus récemment, des brevets accordés début 2024 suggèrent des concepts mêlant format téléphone classique et orientation tablette.

Lors du salon K-Display 2024, puis lors du AWE 2025 où les visiteurs étaient venus admirer surtout des lunettes connectées, Samsung Display a présenté discrètement sa technologie d’écran déroulable. L’engouement ne date donc pas d’hier et rappelle que la firme réfléchit depuis longtemps à dépasser le simple smartphone pliable.

L’enroulable ailleurs… et après ?

Pour autant, Samsung ne serait pas pionnier sur ce terrain. D’autres appareils ont déjà tenté l’expérience : on pense au portable Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, testé cet été et doté d’un écran capable de passer de 14 à 16,7 pouces verticalement – une approche différente des classiques téléphones pliants. Du côté des smartphones, le Motorola Rizr avait brièvement fait sensation en 2023 grâce à un écran coulissant passant de cinq à six pouces et demi par simple pression.

Néanmoins, peu d’acteurs semblent vouloir vraiment s’engager sur cette voie : chez Motorola, ce concept est resté sans suite.

Vers un duel pliable/enroulable ?

Reste une interrogation : qui saura imposer durablement l’expansion physique de nos écrans ? Après avoir maîtrisé le format pliant avec son dernier Galaxy Z Fold 7, Samsung devrait avant tout miser prochainement sur son trifold Galaxy G Fold plutôt qu’un modèle enroulable selon les rumeurs les plus insistantes. De son côté, si l’on prête à Apple l’intention d’explorer prochainement les écrans pliants, aucun bruit crédible ne laisse penser que la marque planche sérieusement sur un équivalent enroulable pour l’instant.

La compétition technologique reste donc intense… et pleine de rebondissements inattendus.