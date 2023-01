Alienware dévoile son premier moniteur gaming 500 Hz, une dalle IPS de 24,5 pouces qui devrait plaire aux gamers les plus exigeants.

Celles et ceux qui cherchent actuellement un écran pour le gaming pourraient être intéressés par le tout dernier modèle en date chez Alienware. La marque de Dell vient en effet de dévoiler son tout premier moniteur 500 Hz. Baptisé (de manière très originale) 500 Hz Gaming Monitor 24,5 pouces, celui-ci offre une écran Full HD avec un taux de rafraîchissement natif de 480 Hz, capable de monter à 500 Hz via overclocking.

Alienware dévoile son premier moniteur gaming 500 Hz

Le moniteur est équipé d’une dalle IPS et NVIDIA l’a certifié compatible G-Sync. Autrement dit, il devrait vous permettre de jouer de manière fluide en toutes circonstances si vous avez une carte graphique compatible. L’écran couvre aussi 99 % de l’espace de couleur sRGB et prend en charge le VESA DisplayHDR 400, ce qui devrait permettre de proposer des couleurs très précises et des visuels vifs même dans des angles de vision très ouverts. Alienware précise par ailleurs que la fonctionnalité ComfortView certifiée par TUV aidera à afficher des couleurs réalistes tout en réduisant la lumière bleue.

Le temps de réponse GtG est quant à lui de 0,5 ms, ce qui devrait permettre de minimiser le flou et le ghosting tout en proposant une latence des plus faibles, quelque chose de très intéressant, voire obligatoire pour les joueurs à la recherche des meilleures performances pendant leurs tournois. Le moniteur est par ailleurs livré avec le NVIDIA Reflex Analyzer, pour mieux comprendre la latence générale de votre système et les performances de votre PC.

Une dalle IPS de 24,5 pouces qui devrait plaire aux gamers les plus exigeants

Le moniteur a aussi une base hexagonale pensée et conçue pour occuper un minimum de surface sur votre bureau, en laissant davantage pour placer votre clavier et votre souris comme vous l’entendez. En outre, il y a même un système de fixation rétractable pour votre casque, plutôt pratique, et vous pouvez aussi personnaliser l’ensemble grâce au rétroéclairage AlienFX.

Alienware n’a pas encore dévoilé le tarif de ce 500 Hz Gaming Monitor. Il le fera, bien évidemment, avant que les premières livraisons ne puissent avoir lieu, ce qui est actuellement prévu pour le 21 mars en Amérique du Nord. Ce qui vous laisse le temps de mettre la main sur une carte graphique compatible avec les taux de rafraîchissement de 500 Hz, comme la NVIDIA RTX 4090, si vous n’en avez pas déjà.