Alerte nostalgie : un documentaire sur l'aventure Myspace est en préparation. Voilà qui devrait rappeler bien des souvenirs à toute une génération.

Le site social Myspace, qui fut autrefois un incontournable du web, va avoir droit à un documentaire, un film retraçant toute l’histoire. Il s’agit d’un projet conjoint entre les sociétés de production Gunpowder & Sky et The Documentary Group, comme le rapporte Deadline.

Gunpowder & Sky a produit plusieurs documentaires très réussis, comme 69: The Saga of Danny Hernandez et Everybody’s Everything, sur le rappeur décédé Lil Peep. The Documentary Group, de son côté, est derrière des séries comme Amend: The Fight for America et The Deep End, sur la gourou Teal Swan. Derrière la caméra, à la réalisation, Tommy Avallone, qui a récemment réalisé les séries documentaires I Love You, You Hate Me et The Bill Murray Stories: Life Lessons from a Mythical Man. Le film mettra notamment en scène Tom Anderson et Chris DeWolfe, ainsi qu’un certain nombre de célébrités qui ont grandement participé au succès de la plateforme.

Myspace fut le site social roi avant l’avènement de Facebook. La plateforme fut lancée en 2003 et est rapidement devenue un outil important de promotion de la musique, bien avant les Bandcamp, Spotify et même YouTube. Tom était sur toutes les lèvres. Les gens ne parlaient que de leur liste d’amis sur le site. Il y avait toutes ces options pour personnaliser votre page et l’idée même des trolls n’existait pas encore vraiment. Tout était plus simple.

Le PDG de Gunpowder & Sky, Van Toffler, déclarait que ce documentaire serait un incontournable pour les gens d’une certaine tranche d’âge, précisant que ses collègues de l’époque “étaient tous obsédés par Myspace”, ajoutant que “sans Myspace il n’y aurait pas eu TikTok, Facebook, YouTube, Instagram ni aucun autre media social.”

Il faut bien comprendre qu’avant Facebook, les gens avaient l’habitude de profiter d’un site social quelques mois ou quelques années avant qu’un autre ne vienne l’éclipser. Il en fut ainsi avec Myspace, Friendster, SixDegrees, Classmates et tous les autres. Puis sont arrivés Facebook, YouTube et Twitter, lançant l’ère des plateformes sociales “trop grosses pour échouer”. Ces dernières années ont permis de mettre en évidence des fissures dans les armures de ces géants, avec la décadence de Twitter et la transition dans les générations de Facebook à des plateformes comme TikTok. Autrement dit, des changements massifs comme ceux qui ont fait couler Myspace ne sont pas impossibles.

Ce documentaire sur l’histoire de Myspace n’a pas encore de date de sortie. On ne sait pas non plus s’il sortira au cinéma ou sur une plateforme de streaming. Patience !