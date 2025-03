Activision reconnaît l’utilisation de l’IA générative dans Call of Duty

Suite à des accusations de l'utilisation d'outils d'IA pour la création de contenu dans Call of Duty, Activision a finalement validé ces informations, suscitant des débats au sein de la communauté.

Tl;dr Activision a confirmé l’utilisation de l’IA générative pour créer du contenu dans Call of Duty, après des accusations de la communauté de joueurs.

Un message a été ajouté discrètement sur Steam pour informer les joueurs que des outils d’IA sont utilisés pour développer certains éléments du jeu.

La politique de Valve exige que les développeurs divulguent l’utilisation de l’IA, mais des critiques ont émergé concernant la manière dont Activision semble avoir échappé à cette règle.

Des rumeurs qui circulent après la sortie de Black Ops 6

La confirmation d’Activision intervient après que des rumeurs ont enflé concernant l’utilisation de l’IA générative dans Call of Duty à la suite du lancement de Black Ops 6 en fin d’année dernière. Les joueurs ont remarqué des éléments de contenu dans le jeu qui semblaient suspects, notamment une image étrange de zombie avec six doigts d’une main et un cadeau portant des rubans dessinés de manière étrange. De plus, certaines cartes de visite ont montré des signes évidents d’un travail produit par une IA. Ces observations ont rapidement alimenté les discussions parmi la communauté de joueurs, amenant Activision à répondre.

Une confirmation discrète de l’usage de l’IA

La page Steam de Call of Duty a récemment été mise à jour pour inclure un message confirmant que l’équipe d’Activision utilise des outils d’IA générative pour développer certains éléments du jeu. Bien que cette déclaration mette en lumière l’utilisation de l’IA, elle reste floue quant à l’ampleur de son application. Les fans se sont interrogés sur la nature exacte des contenus générés par l’IA, s’interrogeant s’il s’agit uniquement de détails graphiques ou de l’intégralité de certaines sections du jeu.

L’impact sur la transparence

La politique de Valve en matière d’IA, entrée en vigueur en janvier 2024, impose aux développeurs de divulguer l’utilisation de l’IA générative dans leurs jeux afin de prévenir l’utilisation de contenu illégal ou portant atteinte au droit d’auteur. Cependant, les joueurs ont exprimé des préoccupations quant à la manière dont Activision semble avoir échappé à cette règle, ce qui a soulevé des questions sur l’influence des grandes entreprises sur les politiques de la plateforme. Les critiques s’insurgent de l’inaction apparente de Valve face à ce qui pourrait être une violation de ses propres règles.

Les enjeux de l’IA dans l’industrie du jeu vidéo

L’utilisation de l’IA générative dans le développement de jeux vidéo est un sujet de débat de plus en plus important. Alors que certaines personnes voient cette technologie comme un moyen de rendre le développement plus efficace, d’autres s’inquiètent des impacts sur la qualité du contenu et de la transparence vis-à-vis des joueurs. L’incident avec Call of Duty soulève des questions cruciales sur l’équilibre entre innovation technologique et responsabilité envers les consommateurs. Les critiques se demandent si cette utilisation de l’IA pourrait devenir une norme dans l’industrie du jeu vidéo et quel en serait l’impact à long terme.