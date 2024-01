Accusations de maltraitance infantile facilitée par la fonctionnalité Clips de Twitch

Un rapport préoccupant a révélé la présence d'au moins 83 vidéos à caractère sexuel impliquant des enfants. Comment peut-on permettre une telle diffusion de contenu inapproprié impliquant des mineurs ?

La sombre réalité de Twitch : une modération en difficulté

Une récente enquête de Bloomberg révèle que Twitch, la célèbre plateforme de diffusion en direct, est aux prises avec des problématiques majeures de modération des contenus. Le point focal de l’étude : la fonctionnalité Clips, qui permet aux utilisateurs de conserver de courtes vidéos.

Des vidéos préoccupantes sauvegardées par une fonctionnalité controversée

L’investigation, après avoir analysé plus de 1 100 clips, a découvert au moins 83 vidéos à caractère sexuel impliquant des mineurs. Cette fonction est particulièrement controversée en raison de sa pérennité sur une plateforme autrement éphémère.

Par exemple, l’histoire d’un garçon de 12 ans qui s’est retrouvé à montrer son pantalon à la caméra sur une demande de téléspectateurs. Cette vidéo embarrassante a été sauvegardée par un utilisateur, selon les informations, un prédateur suspecté de suivre plus d’une centaine de comptes d’enfants.

Twitch : entre une volonté de prévention et un objectif de développement

Après avoir été alerté, Twitch a retiré les vidéos et un porte-parole de l’entreprise a assuré à Engadget dans un courrier électronique que des mesures préventives et des outils d’application avaient été considérablement renforcés. Cependant, Twitch envisage d’étendre son utilisation des Clips, dans le but de produire des contenus courts similaires à ceux de TikTok.

Selon un rapport du Centre canadien de Protection de l’Enfance, 34 des vidéos exploitées montraient des jeunes « exposant leurs parties génitales à la caméra ». Le reste, 49 clips, impliquaient des mineurs dans des comportements sexualisés ou étant victimes de tentatives de manipulation.

Des contenus inacceptables visionnés des milliers de fois

L’organisation s’inquiète du fait que les vidéos les plus attrayantes ont été visionnées 2 700 fois. Les autres, 7 300 fois. Ces chiffres démontrent l’ampleur d’un problème difficile à réguler, malgré les efforts déployés par Twitch.