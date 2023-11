Absurd Ventures dévoile American Caper et A Better Paradise

Les histoires et les personnages des licences American Caper et de A Better Paradise du studio Absurd Ventures, créé par Dan Houser, feront leurs débuts avec un roman graphique et une fiction audio.

American Caper et A Better Paradise sont en développement depuis plusieurs années et devraient sortir en 2024. Absurd Ventures est également en train de préparer d’autres histoires tirées de ces univers pour un large éventail de formats et de plateformes.

Tout savoir sur American Caper et A Better Paradise

American Caper : un roman graphique illustré par le célèbre dessinateur de bandes dessinées Simon Bisley, qui raconte l’histoire de deux familles américaines normales et malmenées dans un monde où règne la corruption, l’ineptie politique et la criminalité

A Better Paradise : un thriller à suspense se déroulant dans un futur proche sous forme de fiction audio de douze épisodes en collaboration avec QCODE Media

Le début de l’aventure chez Absurd Ventures

Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games et fondateur d’Absurd Ventures, a déclaré :