a16z investit 600 millions de dollars pour financer le gaming dans le métavers

Andreessen Horowitz, de son “petit” nom a16z, a donc officialisé un fonds dédié au développement de jeux vidéo avec un accent fort sur les applications web3 et métavers. En déclarant dans son annonce que “le métavers qui arrive sera façonné par les sociétés du jeu vidéo”, le géant de l’investissement de la Silicon Valley met donc 600 millions de dollars sur la table pour poursuivre ce grand rêve.

L’entreprise a d’ores-et-déjà dévoilé trois “thèmes” principaux dans lesquels elle investira : les studios de jeu vidéo, l’infrastructure et l’attrait client. Citant le succès des jeux en ligne les plus populaires du marché, comme Fortnite ou League of Legends, a16z déclarait être convaincu que les jeux deviendront “le principal passe-temps des gens” et affirmait que les sociétés les plus innovantes seront conçues autour des communautés client.

Bien que le Games Fund One soit le premier fonds d’a16z dédié aux jeux vidéo, l’entreprise a déjà financé nombre de projets de jeux à succès. Parmi ceux-ci, Zynga et Oculus. La firme a aussi investi dans le talent et l’expérience de studios réputés comme Riot Games et Epic Games. L’entreprise déclarait que son expérience “a renforcé [sa] croyance que les jeux ont besoin d’un intérêt particulier, pas seulement dans le capital d’investissement dédié, mais aussi dans le talent opérationnel qui est aussi unique et novateur que l’industrie des jeux vidéo elle-même.”

a16z n’est pas qu’une société d’investissement orientée sur les cryptos, mais elle s’est montrée très engagée sur ce segment et est prête à investir massivement pour sa croissance. En juin 2021, elle avait dépensé 2,2 milliards de dollars pour l’innovation dans la crypto et la blockchain. Au début de cette année, elle visait 4,5 milliards de dollars sur ce même segment, mais ce chiffre n’a pas encore été confirmé.

L’entreprise s’est toujours montrée publiquement optimiste concernant la crypto et la blockchain ces dernières années. En 2018, Marc Andreessen avait comparé ce marché émergent au tout début de l’internet, et plus récemment encore, il investissait dans des projets majeurs comme Solana, Axie Infinity de Sky Mavis et Uniswap.