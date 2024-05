A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight se distinguera des précédents spin-offs de Game of Thrones

Le spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight proposera une approche narrative différente.

Tl;dr George R. R. Martin a annoncé un nouveau spin-off de Game of Thrones.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight sera différent en ton et en longueur des précédentes adaptations.

Le spin-off suivra les aventures de Ser Duncan et de son écuyer Egg.

Peter Claffey et Dexter Sol Ansell y tiennent les rôles principaux.

Un nouveau chapitre de Westeros

George R. R. Martin, l’auteur prolifique derrière la célèbre série Game of Thrones, a révélé des détails sur son prochain projet, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Cette nouvelle adaptation promet d’être différente des précédentes, en termes de ton et de longueur.

'A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight': Everything We Know About The 'Game Of Thrones' Prequel, Including Plot, Premiere Date & Whether George R.R. Martin Is … https://t.co/z7CF0a2igI — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 24, 2024

Un regard neuf sur l’univers de Game of Thrones

Dans une note de blog, l’auteur a fait savoir que A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight serait nettement plus court que Game of Thrones ou House of the Dragon, mais demeurerait fidèle à l’univers de Westeros que les fans connaissent et aiment. Pour garantir la qualité de cette série, l’auteur américain George R. R. Martin s’est entouré d’une équipe solide, incluant le scénariste Ira Parker et le réalisateur Owen Harris, connu pour son travail sur l’épisode primé aux Emmy “San Junipero” de Black Mirror.

Des personnages uniques dans une époque turbulente

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight se déroule un siècle avant les événements de Game of Thrones. Les héros sont Ser Duncan le Grand, un chevalier naïf mais courageux, et son écuyer de petite taille, Egg. Cette époque, où les Targaryen règnent encore sur le trône de fer, promet de grandes destinées et de puissants ennemis pour nos improbables amis.

Un casting prometteur

Le projet a pris un tournant majeur en avril dernier avec l’annonce du casting. L’ancien joueur de rugby Peter Claffey et le jeune acteur Dexter Sol Ansell ont été choisis pour incarner respectivement Dunk et Egg. Ce spin-off présente un lien étroit avec la série principale Game of Thrones et le spinoff House of the Dragon, se situant environ 70 ans avant ce dernier et une centaine d’années avant la série principale.