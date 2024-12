5 nouvelles séries TV incontournables à découvrir cette semaine sur Netflix, Prime Video et autre (2-8 déc.)

Découvrez cinq nouvelles séries télévisées incontournables à regarder en streaming cette semaine sur Netflix, Prime Video et bien d'autres plateformes, du 2 au 8 décembre.

Tl;dr De nouvelles émissions TV avec des stars célèbres en décembre.

Sabrina Carpenter présente son spectacle spécial de Noël.

Des offres spéciales de streaming pour le Cyber Monday.

Un mois de décembre éblouissant sur le petit écran

Préparez-vous à un mois de décembre éblouissant avec l’arrivée de grandes stars dans de nouvelles émissions TV sur Netflix, Disney Plus et d’autres services de streaming, ainsi que sur les chaînes de télévision traditionnelles.

Un Noël en musique avec Sabrina Carpenter

La sensation pop Sabrina Carpenter apporte une grande dose de joie des fêtes avec son spectacle spécial « Nonsense Christmas ». De plus, l’actrice britannique Keira Knightley est en tête d’affiche du thriller d’espionnage « Black Doves », tandis que Jude Law joue le rôle de l’adulte dans l’aventure pour enfants « Star Wars: Skeleton Crew ».

Les meilleures nouvelles émissions à découvrir cette semaine

Voici notre guide des meilleures nouvelles émissions TV à découvrir cette semaine.

Après l’ambiance plus sombre et mature de « The Acolyte », l’univers télévisuel « Star Wars » de Disney se tourne vers une aventure plus juvénile qui donne d’importantes vibrations « Goonies ». Les showrunners Jon Watts et Chistopher Ford ont ouvertement puisé leur inspiration dans le classique de 1985 et ont même envisagé de caster certaines stars de « Goonies » comme personnages adultes.

Enfin, le nouveau spectacle musical de la pop star Sabrina Carpenter, nommée aux Grammy, présentera des performances de chansons de son EP de Noël « Fruitcake » et d’autres reprises de chansons de Noël à succès. Le spectacle comportera également des duos avec Chappell Roan, Tyla, Shania Twain et Kali Uchis, et des apparitions comiques de Nico Hiraga, Quinta Brunson, Cara Delevingne, Kyle Mooney, Megan Stalter, Sean Astin, Owen Thiele et Jillian Bell.