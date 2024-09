5 films dans le même genre que Wolfs

Cinq films dans la veine de Wolfs, mais en mieux. Et si l'un d'eux devenait votre nouveau favori ?

Tl;dr « Wolfs » avec Brad Pitt et George Clooney est maintenant disponible sur Apple TV Plus.

Le film, malgré une attente importante, déçoit par son manque de profondeur.

Cinq autres films similaires sont suggérés pour ceux qui sont déçus par « Wolfs ».

Le film « Wolfs » : Une déception selon certains critiques

Le nouveau film « Wolfs », porté par les stars hollywoodiennes Brad Pitt et George Clooney, est désormais en streaming sur Apple TV Plus. Initialement prévu pour une sortie en salle, le film a finalement été diffusé sur la plateforme de streaming.

Pourtant, malgré une attente considérable autour de ce film, le résultat final est pour certains décevant. En effet, malgré le charisme indéniable de ses deux acteurs principaux, le film peine à séduire par son rythme inégal et son intrigue plutôt légère.

Un film à l’humour discret

L’humour, un des piliers de ce genre de films, est également mis en avant de manière plutôt discrète dans « Wolfs ». Le film ne parvient qu’à décrocher quelques rires, bien loin des éclats que l’on pourrait attendre d’une comédie de ce calibre.

Pourtant, « Wolfs » bénéficie actuellement d’une note de 73% de la part des critiques sur Rotten Tomatoes, ce qui laisse penser que certains spectateurs pourraient y trouver leur compte.

Des alternatives pour les déçus

Pour ceux qui se sentiraient déçus par « Wolfs », voici une liste de cinq films similaires qui pourraient satisfaire votre appétit pour la comédie d’action. Parmi ces films, on retrouve « Bad Boys : Ride or Die » (2024), « Game Night » (2018), « Ocean’s Eleven » (2001), « The Nice Guys » (2016) et « The Unbearable Weight of Massive Talent » (2022).

Ces films, disponibles en streaming au moment de la publication, offrent une variété d’humour, d’action et de camaraderie qui devrait satisfaire la plupart des spectateurs.

Conclusion

En conclusion, malgré la déception que peut susciter « Wolfs », il existe de nombreuses alternatives pour ceux qui cherchent à passer un bon moment devant une comédie d’action de qualité. Alors n’hésitez pas à jeter un œil à ces suggestions, elles pourraient bien vous surprendre !