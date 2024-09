Découvrez les nouveautés à voir en septembre 2024 sur Netflix, Hulu, Apple TV et plus encore !

Parmi les productions à ne pas manquer, on compte "Emily à Paris", "Le Pingouin", "Agatha All Along", "Wolfs" et plusieurs autres. Qu'attendez-vous pour les découvrir ?

Tl;dr La télévision d’automne est là, avec de nombreux nouveaux programmes à découvrir en septembre 2024.

Les séries « Slow Horses », « Emily in Paris » et « Agatha All Along » sont parmi les plus attendues.

Plusieurs films de haut niveau feront leurs débuts sur les plateformes de streaming.

Voici une liste des programmes les plus importants à regarder en septembre 2024.

La rentrée télévisuelle de l’automne 2024 est là, avec une abondance de nouvelles séries et de films à découvrir sur Netflix, Hulu, Apple TV Plus et d’autres plateformes de streaming majeures, ainsi que sur les chaînes de télévision traditionnelles et câblées.

Les séries les plus attendues

Nous mettons en lumière les nouvelles séries et films les plus importants qui feront leurs débuts ce mois-ci. Ils comprennent des favoris qui reviennent, tels que la saison 4 de « Slow Horses » et la saison 4, partie 2 de « Emily in Paris« . Cependant, c’est l’arrivée de nouvelles séries comme « Agatha All Along », entrée du MCU, le spinoff de DC « The Penguin » et la comédie romantique « Nobody Wants This » qui suscite le plus d’enthousiasme. De plus, plusieurs films très attendus feront leurs débuts sur les plateformes de streaming, notamment « Wolfs » avec Brad Pitt et George Clooney. Voici notre guide des programmes à ne pas manquer en septembre 2024.

Des films à ne pas manquer

En plus des nouvelles séries, plusieurs films de haut niveau feront leurs débuts sur les plateformes de streaming. Le plus attendu est sans doute « Wolfs », qui réunit pour la première fois Brad Pitt et George Clooney. Dans ce film, ils interprètent des professionnels rivales engagés indépendamment l’un de l’autre pour nettoyer les conséquences du même crime très médiatisé. Ils se mettent rapidement au travail, mais le destin a d’autres plans pour eux.

Nouveautés à venir en septembre 2024

En plus des séries et des films mentionnés ci-dessus, de nombreux autres programmes feront leurs débuts en septembre 2024. Parmi eux, on peut citer la saison 8 de « Selling Sunset », la saison 4 de « My Brilliant Friend » et la saison 7 de « The Circle ». De plus, la saison 2 de « Tulsa King« sera diffusée à partir du 15 septembre sur Paramount Plus. La saison 33 de « Dancing With the Stars » débutera le 17 septembre sur ABC. Enfin, la série « High Potential » fera ses débuts le 17 septembre sur ABC, et la saison 47 de « Survivor » sera diffusée à partir du 18 septembre sur CBS.

En résumé, septembre 2024 s’annonce comme un mois riche en nouveautés télévisuelles, avec de nombreuses séries et films très attendus qui feront leurs débuts. Quel que soit votre genre préféré, vous trouverez certainement quelque chose à regarder.