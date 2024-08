Sylvester Stallone, un nouveau rôle dans la saison 2 de « Tulsa King »

Sylvester Stallone élargit son rôle dans la saison 2 de "Tulsa King".

Une nouvelle corde à l’arc de Stallone

Pour la saison 2 de Tulsa King, Sylvester Stallone se glisse dans un nouveau rôle. En effet, d’après Collider, l’acteur, qui incarne Dwight « The General » Manfredi, se voit attribuer des responsabilités de co-scénariste pour les épisodes d’ouverture et de clôture de la saison.

Une implication accrue

Cette nouvelle fonction dénote une implication créative accrue de Stallone dans le développement de son personnage et de la série en général. Après avoir incarné « The General » qui, à sa sortie de prison, s’installe en Oklahoma pour créer un nouvel empire criminel, Stallone s’apprête à reprendre le flambeau pour la saison 2.

Stallone, un scénariste aguerri

Stallone est loin d’être un novice en matière de scénario. Il a en effet remporté un Oscar pour son premier grand scénario, celui de Rocky, en 1976. Il a également écrit toutes les suites de Rocky et le film Creed II de 2018. Son implication en tant que scénariste sur d’autres films emblématiques tels que Rambo: First Blood et The Expendables démontre son talent dans ce domaine.

Un futur prometteur pour Tulsa King

La fin de la première saison de Tulsa King a ouvert la voie à une deuxième saison sous tension. La participation de Stallone à l’écriture laisse présager du meilleur pour la suite de la série. Le public attend avec impatience de découvrir comment la saison 2 se déroulera, en particulier les épisodes dont Stallone est co-scénariste.