5 films dans le même genre que « The Electric State »

Cinq films époustouflants qui surpassent avec brio 'The Electric State' dans le même genre.

Tl;dr « The Electric State », malgré des critiques négatives, gagne en popularité.

Le film est un blockbuster de science-fiction produit par Netflix.

D’autres films de science-fiction sont recommandés pour leur qualité.

Performance mitigée pour « The Electric State »

Le film de science-fiction ambitieux intitulé « The Electric State » a fait une entrée remarquée la semaine dernière sur Netflix. Malgré un accueil critique plutôt froid, le public semble progressivement s’y intéresser. Au moment de l’écriture, le film a un score décevant de 14% sur Rotten Tomatoes, bien que son score d’audience soit de 76%.

Un blockbuster coûteux

Il faut noter que ce film a été produit par les frères Russo avec un budget conséquent de 320 millions de dollars. Il met en scène des acteurs reconnus comme Millie Bobby Brown et Chris Pratt. Malgré ces atouts, les résultats restent pour l’heure décevants.

Un univers futuriste

« The Electric State » se déroule dans les années 90, dans un univers alternatif où Walt Disney invente le premier robot, déclenchant une apocalypse robotique. Malgré des scènes de bataille intenses et des plans larges impressionnants de robots se rassemblant à St. Louis, le film « ne répond pas tout à fait aux attentes » selon la critique Alix Blackburn.

Des alternatives pour les amateurs de science-fiction

Si vous êtes à la recherche d’un film de science-fiction plus stimulant et divertissant, voici quelques films similaires à « The Electric State » mais de meilleure qualité :