240 millions d’utilisateurs Windows menacés : mettez à jour votre PC immédiatement

Une attaque informatique menace 240 millions d'utilisateurs de Windows : n'attendez plus, mettez à jour votre ordinateur dès maintenant pour éviter d'être la prochaine cible des pirates informatiques.

Tl;dr Les utilisateurs de Windows 10 sont invités à télécharger la dernière mise à jour suite à la découverte de six vulnérabilités activement exploitées.

L’Agence de Cyber Défense Américaine avertit de mettre à jour avant le 1er avril ou de désactiver l’ordinateur.

Microsoft cessera les mises à jour de sécurité pour Windows 10 en octobre 2025, laissant potentiellement des millions d’utilisateurs vulnérables.

Alerte de sécurité pour les utilisateurs de Windows 10

Si vous utilisez un PC sous Windows 10, il est crucial de télécharger la dernière mise à jour dès maintenant. On comprend mieux ce que répare la mise à jour de ce mois, et les six vulnérabilités activement exploitées pourraient toucher jusqu’à 240 millions d’utilisateurs.

Un message d’avertissement sérieux

En effet, l’Agence de Cyber Défense Américaine a émis un message assez frappant : mettez à jour avant le 1ᵉʳ avril, ou désactivez simplement votre ordinateur pour être en sécurité. Examinons cela de plus près et comprenons le problème plus critique qui devient de plus en plus présent pour les personnes utilisant l’ancien système d’exploitation de Redmond sans moyen de mise à niveau.

Une douzaine de vulnérabilités à prendre au sérieux

Parmi ces vulnérabilités, on compte six attaques actives dont Microsoft est en train de régler. Les six autres sont des failles critiques que l’entreprise s’efforce d’éliminer. Elles touchent divers aspects du système d’exploitation, allant de la gestion de la mémoire, aux disques durs virtuels, en passant par les failles d’escalade de privilèges.

Une bombe à retardement ?

La solution à ces problèmes est simple pour l’instant : il suffit de mettre à jour votre système. Cependant, Microsoft a confirmé que les mises à jour de sécurité pour Windows 10 prendront fin le 14 octobre. L’entreprise recommande donc de passer à Windows 11.

Cela pourrait entraîner un problème majeur. En effet, il y a 240 millions d’utilisateurs dont le PC n’est pas compatible avec la version actuelle de Windows. Cela signifie potentiellement des centaines de millions de personnes vulnérables si Microsoft ne poursuit pas les mises à jour de sécurité ou ne modifie pas la compatibilité de Windows 11 pour permettre à ces PC de passer à la nouvelle version.

Il est donc fondamental pour la sécurité des données personnelles que Microsoft prenne les mesures appropriées.