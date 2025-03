Microsoft prévoit de supprimer son application Remote Desktop en mai

À partir du mois de mai, Microsoft commencera progressivement à retirer son application de bureau à distance, une décision qui marque un tournant dans la stratégie de l'entreprise en matière de services d'accès à distance.

Tl;dr L’application Remote Desktop pour Windows sera bientôt obsolète.

Microsoft recommande le passage à l’application Windows d’ici mai 2025.

Les utilisateurs pourront toujours utiliser les fonctionnalités de support technique intégrées.

L’ère de l’application Remote Desktop touche à sa fin

En tant que pilier du support technique à distance pour les utilisateurs de Windows, l’application Remote Desktop va bientôt tirer sa révérence. Microsoft a annoncé ce lundi que le support pour cette application, déjà remplacée sur d’autres plateformes, cessera après le 27 mai 2025. Toutefois, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car aucune fonctionnalité ne sera perdue.

Transition vers l’application Windows

« À partir du 27 mai 2025, l’application Remote Desktop pour Windows du Microsoft Store ne sera plus supportée ou disponible pour le téléchargement et l’installation », a écrit Hilary Braun de Microsoft sur le blog Windows IT Pro. « Les utilisateurs doivent passer à l’application Windows pour garantir un accès continu à Windows 365, Azure Virtual Desktop et Microsoft Dev Box. »

Selon Microsoft, les connexions à Windows 365, Azure Virtual Desktop et Microsoft Dev Box via l’application Remote Desktop du Microsoft Store seront bloquées dans l’application Remote Desktop à la date d’expiration de l’application, soit le 27 mai. Pour tous les autres utilisateurs, l’application continuera de fonctionner, mais ne sera plus supportée.

Confusion autour de l’application intégrée

Pour ajouter à la confusion, Windows dispose d’une application intégrée de connexion à distance qui restera la seule manière d’utiliser les connexions Remote Desktop Protocol (RDP) après le 27 mai. Cependant, Microsoft prévoit éventuellement d’intégrer cette fonctionnalité dans l’application Windows.

Un changement prévisible

Comme le note Thurrot.com, Microsoft avait prévenu qu’il remplacerait éventuellement le Remote Desktop par l’application Windows lors du lancement de l’application homonyme du système d’exploitation l’automne dernier. La nouvelle application est même arrivée sous forme de mise à jour du client Remote Desktop sur l’App Store d’Apple.

Quant à l’application Windows, dont le nom a suscité quelques interrogations, le choix de ce branding par l’entreprise s’explique par sa volonté de déplacer de plus en plus Windows vers le cloud. Le service Windows 365, introduit en 2021, permet même de streamer une version virtuelle du système d’exploitation depuis n’importe quel appareil. Ainsi, l’appellation d' »application Windows » pour l’application unifiée utilisée pour accéder aux PC en cloud et à distance semble peut-être un peu moins étrange sous cet angle.

Une réaction amusée des fans

Malgré tout, un fil Reddit lancé lors du lancement de l’application Windows en septembre a recueilli des réactions amusantes des fans de l’entreprise. « Microsoft doit rassembler tous les employés responsables de la nomination ou du renommage de leurs produits au cours des 15 dernières années et les envoyer au soleil », a posté u/AlignedHurdle. Pendant ce temps, u/Shoddy_Eye7866 a saisi l’occasion pour utiliser le mème Xzibit : « Yo dawg, j’ai entendu dire que tu aimes Windows, alors j’ai pris l’application Windows et je l’ai mise dans ton Windows pour que tu puisses utiliser Windows pendant que tu utilises Windows. »