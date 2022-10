19 millions de dollars d’amende pour Apple au Brésil à cause de l’absence de chargeur avec l’iPhone

Nouvelle amende pour Apple au Brésil à cause du retrait du chargeur dans les boîtes des iPhone

Apple continue de perdre ses batailles juridiques au Brésil suite à sa décision de ne plus inclure de chargeur dans les boîtes de ses iPhone. La cour d’État de São Paulo s’est prononcée contre le géant de la tech et lui a infligé une amende de 100 millions de réals brésiliens (19,42 millions d’euros) après une plainte déposée par l’Association des Consommateurs brésiliens. De plus, la cour ordonne à Apple de fournir un chargeur à tous les clients du Brésil qui ont acheté un iPhone 12 ou 13 ces deux dernières années et d’inclure un chargeur dans tous les nouveaux achats. La firme de Cupertino a évidemment fait appel de cette décision.

Selon Barron’s, le juge en en charge de cette affaire a qualifié l’absence de chargeur à l’achat d’un smartphone de “pratique abusive” qui “oblige les consommateurs à acheter un second produit pour que le premier fonctionne”. La marque à la pomme a des soucis avec les autorités brésiliennes depuis un certain temps. En 2021, l’agence de protection des consommateurs de Sao Paulo, Procon-SP, lui avait infligé une amende d’environ 2 millions de dollars pour avoir retiré le chargeur dans la boîte de l’iPhone 12, en déclarant que l’entreprise allait à l’encontre du Code de la Défense du Consommateur brésilien.

En septembre dernier, le Ministre de la Justice du pays avait interdit Apple de vendre des iPhone sans chargeur. Il avait aussi infligé une autre amende de 2,38 millions de dollars et ordonnait l’annulation de l’enregistrement de l’iPhone 12 auprès de l’agence nationale des télécoms. Le géant de la tech fait aussi appel de cette décision.

Apple avait cessé de vendre ses iPhone avec un chargeur en 2020, avec la sortie de l’iPhone 12. La firme de Cupertino citait alors le respect de l’environnement pour ce retrait, affirmant que cette décision permettrait d’économiser 861 000 tonnes de cuivre, zinc et étain. Le Ministre de la Justice brésilien n’a pas été convaincu par ce raisonnement, déclarait qu’Apple pouvait aider l’environnement différemment, comme en introduisant l’USB-C dans ses appareils. En Europe, Apple n’a plus que deux ans pour le faire, maintenant que le Parlement a voté pour faire de l’USB-C le standard de charge de l’Union Européenne. Les appareils mobiles comme l’iPhone vendue sur le continent devront être équipé d’une solution USB-C pour la recharge avant la fin de l’année 2024.