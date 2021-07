Zoom accueille (enfin) des applications tierces

Zoom accueille ses premières applications tierces, à utiliser directement dans l'application de vidéo-conférence.

La popularité de Zoom a explosé avec la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire qui en a résulté. Aujourd’hui, c’est une plate-forme incontournable pour la vidéo-conférence. Et à ce titre, les équipes multiplient les développements, pour améliorer la stabilité, la sécurité et ajouter de nouvelles fonctionnalités. La plate-forme accueille aujourd’hui ses premières applications tierces.

Zoom a commencé en tant que plate-forme d’appels vidéo, comme il en existe beaucoup mais la pandémie a fait exploser sa cote de popularité et le logiciel est devenu incontournable, tant pour les salariés en télétravail que pour les étudiants coincés à la maison. Celles et ceux qui utilisent Zoom régulièrement seront peut-être intéressé(e)s d’apprendre que l’entreprise vient d’ajouter la prise en charge des applications tierces.

À utiliser directement dans l’application de vidéo-conférence

Que cela signifie-t-il précisément ? Les utilisateurs peuvent accéder à des applications tierces directement dans leur réunion Zoom. Ainsi, plutôt que de devoir minimiser la fenêtre de la conférence pour accéder à une autre application, il devient possible de le faire directement dans Zoom. Cela devrait simplifier encore la collaboration entre les participants sur leurs projets, fichiers ou même pour jouer.

Selon le communiqué de Zoom, “avec les Applications Zoom, vous pouvez homogénéiser vos flux, collaborer avec vos collègues et apporter quelques touches de fun et de bien-être dans vos interactions avec vos collègues, amis et membres de la famille. Les Applications Zoom vous donnent plein d’espace d’écran pour collaborer avec la possibilité d’étendre ou de réduire le panneau des Applications, ouvrir l’application dans une nouvelle fenêtre et passer sur plusieurs Applications Zoom en même temps.”

À l’heure actuelle, Zoom annonce déjà plus de 50 applications compatibles et l’on imagine que ce nombre devrait augmenter très rapidement. Les applications en question sont à retrouver dans Zoom directement. Assurez-vous d’avoir la dernière version en date et vous pourrez en profiter.