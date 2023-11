Zelda, Mario et Pikmin relancent Nintendo malgré le déclin des ventes de Switch

En quatre mois seulement, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a vu ses ventes s'envoler à 19,5 millions d'exemplaires. Qu'en est-il des chiffres actuels de vente ?

Une performance induite par les ventes numériques

Le géant du jeu vidéo, Nintendo, continue à afficher de bons résultats, en partie grâce à des ventes de jeux numériques solides. En tête des ventes, la société a annoncé avoir écoulé 19,5 millions de copies de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, sorti en mai, Ajouté aux 2,61 millions d’exemplaires de Pikmin 4 et aux 3,22 millions de Mario Kart 8 Deluxe vendus pendant la période courant de mars à septembre 2023.

La Switch OLED à l’honneur

En parallèle, l’entreprise a annoncé une augmentation de 2,4% des ventes pour l’ensemble de la famille Switch par rapport à la même période de l’année dernière. Ce sont principalement les ventes de la console Switch OLED qui ont considérablement augmenté, avec une hausse de pas moins de 32,8%. Par contre, les ventes du modèle de base de la Switch ont diminué de 44%, avec seulement 1,25 million d’unités vendues.

Des sorties prometteuses en perspective

Nintendo ne compte cependant pas s’arrêter là. La société a révélé son intention de sortir davantage de jeux pour inciter les joueurs à continuer à utiliser la Switch et à en acheter plusieurs pour leur domicile. Des jeux tels que “WarioWare: Move It!”, “Super Mario RPG” et des contenus additionnels pour “Pokémon Scarlet” et “Pokémon Violet” sont déjà en préparation pour cette période de fin d’année.