Zac Efron devient une icône d’Hollywood et un fan obsédé dans un nouveau thriller

A24 renouvelle sa collaboration avec Zac Efron pour le thriller Famous.

La star de High School Musical, Zac Efron, est de retour sur le grand écran. Il vient d’accepter un nouveau projet avec A24, une maison de production avec laquelle il a déjà collaboré sur le drame de lutte The Iron Claw. Sa performance en tant que Kevin Von Erich a été largement saluée par la critique.

Selon Deadline, Zac Efron jouera dans un thriller nommé Famous, où il endossera deux rôles : l’icône d’Hollywood James Jansen et le fan obsédé Lance Dunkquist. L’histoire, adaptée du roman de l’auteur de Dark Matter, Blake Crouch, suit Dunkquist. Ce dernier, dont le visage ressemble étrangement à celui de Jansen, est bien décidé à utiliser cette ressemblance pour devenir célèbre lorsqu’il part pour Los Angeles.

Interpréter deux personnages distincts dans le même film représente un défi pour Zac Efron. Il devra réussir à différencier Jansen, la star, de Dunkquist, le fan obsédé. Cela inclura des scènes où Dunkquist prétend être Jansen, ainsi que des moments où les deux personnages interagissent entre eux, ce qui signifie que Zac Efron ne pourra jouer qu’avec lui-même et devra trouver des moyens subtils pour rendre les personnages différents.

Si Zac Efron réussit à relever ce défi, Famous pourrait démontrer qu’il est tout aussi doué pour les rôles dramatiques que pour les comédies légères et les comédies musicales. Cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour l’acteur qui continue d’élargir sa carrière.

On en pense quoi ?

Le talent de Zac Efron n’est plus à prouver, et son choix de rejoindre le casting de Famous est une preuve supplémentaire de son ambition et de sa volonté de se diversifier. Son défi de jouer deux rôles distincts dans ce thriller est audacieux, mais s’il réussit, il pourrait bien établir une nouvelle norme pour les performances d’acteur.