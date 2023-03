Yuji Naka, co-créateur de Sonic the Hedgehog, plaide coupable de délit d'initié. Cette opération illégale va lui coûter cher.

Yuji Naka a plaidé coupable des accusations de délit d’initié qui avaient été faites à son encontre l’automne dernier. Le co-créateur de Sonic the Hedgehog a admis avoir violé les lois de la finance japonaises en achetant des actions du studio de jeu vidéo Aiming avant que la collaboration de ce dernier avec Square Enix sur Dragon Quest Tact ne devienne publique. Yuji Naka a reconnu avoir gagné ainsi plus de 20 millions de yens (environ 140 000 €) après avoir revendu son investissement. Sa sanction pour cette transaction illégale n’a pas encore été annoncée.

Le développeur avait signé avec Square Enix en 2018, mais mettait brusquement fin à son histoire avec le studio à qui l’on doit Final Fantasy après que son projet avec l’entreprise – le jeu de plateforme mobile Balan Wonderland – avait été livré au grand public. Il avait même attaqué la société pour avoir mis fin à ses services en tant que réalisateur de Balan six mois avant le lancement. L’homme était encore chez Square Enix lorsqu’il a entendu parler du travail sur Dragon Quest Tact.

Cette opération illégale va lui coûter cher

Dans cette histoire, deux autres anciens employés, Taisuke Sasaki et Fumiaki Suzuki, avaient aussi été arrêtés pour avoir acheté des actions d’Aiming via ce même délit d’initié. Square Enix explique qu’il collabore avec les enquêteurs et avoir déjà mis en place un système visant à empêcher de potentiels futurs opérations illégales du même genre. Nul ne sait vraiment, cependant, comment fonctionne cette protection en pratique, mais le plaider-coupable doit normalement décourager les développeurs qui souhaiteraient utiliser des secrets industriels de manipuler les marchés financiers.

Nul doute que cela devrait servir de leçon à celles et ceux qui seraient tentés de mettre à profit une information de ce genre, quelle qu’elle soit.