Jim Carrey reprend son rôle de Robotnik dans Sonic 4, c’est désormais officiel

La première bande-annonce de Sonic 4 vient d’être dévoilée et confirme la participation de Jim Carrey dans le rôle du célèbre docteur Robotnik, ravivant ainsi l’intérêt des fans pour cette nouvelle aventure cinématographique inspirée du jeu vidéo.

Tl;dr Jim Carrey revient dans Sonic the Hedgehog 4 .

. Un casting étoilé et intrigues de voyage temporel attendus.

L’identité du principal antagoniste reste à confirmer.

Le retour inattendu de Jim Carrey

Alors que la saga cinématographique Sonic the Hedgehog multiplie les succès, un événement attendu vient d’être confirmé : Jim Carrey prêtera à nouveau ses traits à l’inénarrable Dr. Robotnik dans le quatrième volet, prévu en salles dans un an. Si la fin de Sonic the Hedgehog 3 laissait planer un doute après le « sacrifice héroïque » du personnage, tout porte désormais à croire qu’il n’a pas dit son dernier mot. Une courte vidéo révélée par Paramount, montrant le visage malmené de Robotnik au cœur d’une émeraude du chaos, annonce des menaces inédites et relance l’enthousiasme autour de la franchise.

Un casting ambitieux pour une intrigue mystérieuse

Variety a dévoilé la liste complète des acteurs qui accompagneront Carrey : Ben Schwartz, Kristen Bell, Idris Elba, Keanu Reeves ou encore Ben Kingsley enrichissent un casting déjà étoffé par James Marsden et Tika Sumpter. Ce choix confirme l’ampleur prise par les adaptations vidéoludiques hollywoodiennes ces dernières années. Mais si Robotnik fait son grand retour, certains fans spéculent sur l’apparition d’un nouvel antagoniste : Eggman Nega. L’arrivée annoncée d’Amy Rose et Metal Sonic laisse imaginer une intrigue inspirée par le jeu Sonic CD, où le voyage dans le temps occupe une place centrale.

Doutes et théories sur l’intrigue

La question demeure : quelle forme prendra l’opposition dans ce prochain chapitre ? Plusieurs pistes se dessinent :

Carrey pourrait incarner à la fois Robotnik et Eggman Nega , comme il l’a déjà fait avec deux membres de la même famille dans le précédent film.

, comme il l’a déjà fait avec deux membres de la même famille dans le précédent film. Le scénario pourrait forcer Robotnik à s’allier momentanément à Sonic pour contrer une menace supérieure.

L’hypothèse d’un double rôle de Carrey ajoute du piquant au projet.

L’attente grandit chez les fans

L’idée d’un affrontement entre deux Robotnik — ou d’une alliance inattendue — titille déjà les amateurs de la saga. La tonalité plus sombre suggérée par le teaser, portée par ce qui semble être la voix grave de Jim Carrey, laisse présager un virage inédit pour cette comédie débridée. Reste à savoir si le public découvrira enfin sur grand écran une version du hérisson bleu fidèle à leurs rêves… Réponse prévue en salles dans douze mois.