Yuji Naka, cocréateur de Sonic, arrêté pour délit d’initié

Le cocréateur de Sonic arrêté pour délit d'initié. Deux autres anciens employés de Square Enix interpelés.

Yuji Naka, qui a cocréé Sonic the Hedgehog et dirigé le développement de la série originale, a été arrêté pour délit d’initié. Selon Fuji News Network, les autorités pensent que Yuji Naka a acheté 10 000 actions de la société de développement de jeu Aiming pour 2,8 millions de yens (19 300 €) avant que l’annonce de la collaboration du studio avec Square Enix sur Dragon Quest Tact ne soit rendue publique.

Le cocréateur de Sonic arrêté pour délit d’initié

Yuji Naka avait rejoint Square Enix en 2018 et travaillé sur le jeu de plateforme Balan Wonderworld. Il n’y est cependant pas resté longtemps, annonçant qu’il avait quitté l’entreprise peu de temps après le lancment du jeu. Yuji Naka avait aussi révélé il y a quelques mois qu’il avait poursuivi Square Enix en justice après que Square Enix l’a remplacé au poste de réalisateur de Balan Wonderland six mois avant le lancement dudit jeu. Bien qu’il avait déjà quitté l’entreprise à ce moment-là, il était toujours avec Square Enix pendant le développement de Dragon Quest Tact et ce serait d’ailleurs comme cela qu’il a appris l’existence du jeu avant son annonce officielle.

Deux autres anciens employés de Square Enix interpelés

Yuji Naka n’est pas le seul ancien employé de Square Enix à avoir été arrêté pour délit d’initié. Taisuke Sasaki et Fumiaki Suzuki ont aussi été interpelés pour avoir acheté 162 000 actions de l’entreprise Aiming, pour environ 47,2 millions de yens (325 500 €). Comme Yuji Naka, ils auraient acheté des actions Aiming en pensant que leur valeur augmenterait après l’annonce de Dragon Quest Tact. Dans un communiqué au sujet de l’arrestation du duo, Square Enix explique coopérer pleinement avec les autorités et l’enquête en cours et avoir mis en place un système dédié pour limiter au maximum les risques d’éventuels futurs délits d’initié. L’avenir nous dira si cette protection est efficace.