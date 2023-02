Yu-Gi-Oh! Master Duel souffle sa première bougie

L'éditeur japonais Konami propose des bonus, packs et bundles disponibles pour une durée limitée pour le premier anniversaire de Yu-Gi-Oh! Master Duel.

En se connectant à Yu-Gi-Oh! Master Duel sur consoles, mobiles ou PC, les joueurs peuvent recevoir jusqu’à trois tickets UR dans le cadre de la campagne dédiée au premier anniversaire de la version numérique la plus aboutie du célèbre jeu de cartes à collectionner de Konami. Chaque ticket débloque un Pack “1st Anniversary”, et chaque Pack contient une carte UR Finition Royale assurée. Le Bundle “1st Anniversary” donne lui accès à une carte Magicien Sombre avec une illustration alternative, une nouvelle scène d’Invocation, 30 Packs de Maître ainsi qu’une Icône, un Cadre d’icône, un Terrain de Duel, des Protège-cartes, une Boîte de cartes et un Papier peint spéciaux. D’autres cartes avec des illustrations alternatives comme Surnaliche le Seigneur d’Or et Licorne, Chevalier du Cauchemar, sont à dénicher dans les Packs Secrets “1st Anniversary”.

A noter que de nouvelles cartes sont disponibles dans le Pack de Sélection “Nouvelle étape pour les Duellistes” et le Pack de Sélection “Esprits du Miracle”, qui introduit le nouvel archétype “Spright”. Enfin, le Deck de Structure Vortex Magique permet de mettre la main sur le Magicien Sombre, le Maître du Chaos ou encore l’Illusion du Chaos.

Konami célèbre le premier anniversaire de Yu-Gi-Oh! Master Duel

Yu-Gi-Oh! Master Duel est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) ainsi que sur les smartphones sous iOS et Android. Le deck building en free-to-play de Konami propose des achats in-game qui ne sont pas obligatoires pour gagner des parties.

En plus d’avoir dépassé les 50 millions de téléchargements, Yu-Gi-Oh! Master Duel a vu les duellistes du monde entier s’affronter 2,1 milliards de fois en JcJ et obtenir 34,4 milliards de cartes.