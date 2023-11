YouTube autorise les musiciens et acteurs à demander le retrait de leurs deepfakes

L'entreprise est en train de déployer des étiquettes plus explicites sur le contenu créé grâce à l'IA. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait-elle transformer votre façon de consommer le contenu en ligne ?

YouTube, le géant du partage de vidéos, vient d’annoncer de nouvelles mesures destinées à lutter contre l’abus de l’Intelligence Artificielle (IA) et la désinformation, qui seront mises en place dans les prochains mois.

En accord avec ces nouvelles règles, il sera “possible de demander la suppression des contenus générés par IA ou d’autres contenus synthétiques ou altérés simulant une personne identifiée, y compris son visage ou sa voix”. Pour le faire, les individus peuvent s’adresser à YouTube via leur processus de demande de respect de la vie privée.

Une attention particulière est portée sur “le caractère satirique du contenu ou si la personne peut être unique reconnue “, à l’instar une figure publique. Les musiciens ou leurs représentants peuvent également demander à ce que le contenu utilisant l’IA pour imiter leur voix soit supprimé.

Par ailleurs, YouTube veillera à ce que tout contenu altéré ou synthétique soit clairement identifié. Les créateurs auront de nouvelles options pour divulguer cette information et, s’ils ne le font pas, pourraient subir la suppression de leur post, une suspension de leur programme de partenariat YouTube et d’autres sanctions.

Les téléspectateurs seront alertés par une grande bannière dans la description précisant que le contenu est “altéré ou synthétique”, avec la possibilité d’en savoir plus.

L’avis de la rédaction

A mon humble avis, les mesures annoncées par YouTube représentent un grand pas en avant dans la lutte contre l’abus de l’intelligence artificielle, en particulier les deepfakes. Elles rappellent qu’il est essentiel de protéger l’image des individus et de préserver la réalité de la désinformation. Ainsi, nous pouvons espérer une plateforme plus transparente et sûre, pour le bénéfice de tous.