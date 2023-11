Cette plateforme AI populaire lance un système de récompenses pour stimuler la création de deepfakes de célébrités

Il apparaît que la fonctionnalité "bounties" est principalement utilisée pour reproduire les figures féminines, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Cela vous surprend-il ?

Tl;dr Civitai propose un système de “bounties” pour encourager le développement de deepfakes.

Des images non consensuelles sont primées et circulent sur la plateforme.

Le marché de l’IA générateur accorde une grande attention à ces demandes.

Civitai autorise les images sexuelles des figures publiques et non sexuelles des personnes ordinaires.

Le “bounty” de Civitai : un appel au réalisme

Civitai, une plateforme en ligne d’échange de modèles d’Intelligence Artificielle (IA), a récemment ajouté une fonctionnalité intrigante à son service : des “bounties”. Ces derniers visent à stimuler sa communauté dans le développement de deepfakes convaincants de véritables personnes, une tendance alarmante révélée par 404 Media.

Le contenu choquant et inquiétant

Ces “bounties” invitent de manière alarmante les utilisateurs à recréer l’image de célébrités et d’influenceurs des médias sociaux, souvent féminins. “Je crains beaucoup ce que cela peut devenir”, a avoué Michele Alves, une influenceuse Instagram concernée par un “bounty” sur Civitai, à 404 Media. “Je ne sais pas quelles mesures je pourrais prendre, puisque l’internet semble être un lieu hors de contrôle.” De plus, bon nombre de ces travaux sont catalogués comme des “images sexuelles non consenties”, ajoutant un niveau d’horreur supplémentaire à cette pratique déjà déconcertante.

L’IA au cœur de la controverse

Voici où l’IA entre en jeu de façon plus prégnante : non seulement elle facilite la création de ces faux réalistes, mais elle permet également à leur diffusion de prendre de l’ampleur sur une plateforme populaire comme Civitai. Selon le cabinet d’études de marché Andreessen Horowitz, Civitai est actuellement la septième plateforme d’IA générative la plus populaire. Les demandes d’image peuvent être rapidement exécutées, rendant cette pratique encore plus préoccupante.