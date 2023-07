Xbox modifie son écran d'accueil pour offrir un accès plus rapide aux jeux. De nombreux changements pour une expérience plus agréable.

Microsoft n’a pas encore terminé d’ajuster l’interface de votre console Xbox. Le géant américain déploie actuellement une nouvelle version de l’écran d’accueil pour les Xbox Series X|S et one, ceci pour permettre d’accéder à vos jeux plus facilement tout en offrant davantage de libertés dans la personnalisation.

Il y a par ailleurs désormais un nouveau menu d’accès rapide pour aller sur votre collection, le Game Pass, le Microsoft Store et des fonctions comme la recherche ou les paramètres. Vous pouvez aussi épingler vos jeux et groupes favoris et il y a des listes de recommandations pour découvrir de nouveaux titres. Le déploiement est, comme souvent, progressif.

Dans le même temps, un agencement plus simple de la page offre aussi davantage d’espace pour votre fond d’écran. Il y a aussi une option permettant de changer ce dernier pour qu’il corresponde au jeu que vous avez sélectionné dans votre liste des titres joués récemment, assez similaire au carrousel de PlayStation. Une ligne communauté montre les jeux auxquels jouent vos amis, et il y a aussi des recommandations de vidéo et/ou d’audio.

Microsoft a aussi simplifié l’achat de jeux. Et on rappellera aussi que PayPal a révélé tout récemment que les utilisateurs pourront “bientôt” utiliser Venmo pour acheter des jeux, des apps et des abonnements sur le Microsoft Store sur Xbox aux États-Unis. Une option supplémentaire très intéressante pour dépenser l’argent de son compte Venmo, évidemment, mais c’est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois si vous en avez besoin.

De nombreux changements pour une expérience plus agréable

Cette réorganisation survient huit mois après que Microsoft a commencé à tester publiquement sa nouvelle interface Xbox. L’entreprise a l’habitude de proposer de fréquents redesigns et autres modifications d’interface utilisateur, notamment depuis la Xbox One. A contrario, Sony, est plutôt conservateur et procède assez rarement à des changements importants sur ce front au milieu du cycle de vie d’une console. Ce processus par itération de Microsoft peut être frustrant si vous préférez une expérience stable et cohérente dans le temps, mais c’est aussi une preuve que l’entreprise prend en compte les retours des joueurs et qu’elle veut se différencier.