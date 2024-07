X travaille à permettre d’empêcher de publier des liens dans les réponses

Cela pourrait contribuer à réduire considérablement le spam.

Une évolution dans la lutte contre les spams est en marche. La plateforme X, autrefois connue sous le nom de Twitter, conçoit actuellement une nouvelle fonctionnalité. Cette dernière promet d’apporter une réponse efficace à la prolifération des publications indésirables sur le réseau.

Ces nouvelles avancées ont été révélées par Nima Owji, un chercheur d’applications indépendant, qui a précédemment mis en lumière plusieurs fonctionnalités inédites de X. Selon lui, l’utilisateur pourrait cocher une case pour rendre inactive l’option « répondre par un lien ». En d’autres termes, les utilisateurs auraient la possibilité de désactiver les liens dans les réponses à leurs publications, comme l’a illustré Owji dans une image qu’il a postée.

L’existence de cette fonctionnalité a été confirmée par Christopher Stanley, directeur principal de l’ingénierie de sécurité chez X. Dans une réponse à un post à ce sujet, il écrivait simplement : « Mon équipe a construit ceci ». Cette nouveauté pourrait non seulement dissuader les « bots » indésirables, mais aussi empêcher les utilisateurs réels de faire la promotion de leurs sites web dans les commentaires des publications d’autres personnes.

X is working on the ability to let you disable links in the replies of your posts! pic.twitter.com/dddP0a8l5w

— Nima Owji (@nima_owji) July 19, 2024