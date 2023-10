X teste trois offres d'abonnement payant pour tenter de résoudre ses soucis financiers. Cela permettra-t-il d'inverser la tendance ?

La rumeur voulant que X, anciennement Twitter, cherche à proposer davantage de services payants est toujours d’actualité. Bloomberg rapporte que l’entreprise teste actuellement trois offres payantes pour aider à résoudre ses problèmes financiers. Les détails sont minces, mais il semblerait que ces options influeraient sur le nombre de publications que vous voyez sur la plateforme.

Un développeur répondant au nom de @aaronp613 a plongé dans le code source de la dernière mise à jour en date de l’app iOS et découvert quelques informations sur ces offres. Il y aurait trois niveaux, Basique, Standard et Plus. Avec la première, il y aurait toujours la même quantité de publicités. Sur l’offre Standard, leur nombre serait réduit de moitié, équivalent à l’avantage actuellement réservé aux abonnés X Premium. Les utilisateurs qui opteraient pour l’offre Plus ne verraient aucune publicité.

Nous n’avons, à ce stade, aucune indication du tarif d’une telle offre. Meta préparerait un abonnement similaire pour l’Europe, et pourrait faire payer les utilisateurs intéressés la somme de 17 $ chaque mois pour une expérience sans publicité sur Intagram et Facebook.

Outre l’aspect publicité, qui n’a pas été confirmé par l’entreprise, nul ne sait non plus quels autres avantages ces offres pourraient offrir. Il reste à voir aussi si cela viendra pousser davantage à rendre l’abonnement payant “obligatoire” pour profiter du service. Cependant, avec l’offre basique qui devrait afficher la même quantité de publicités, il est difficile d’imaginer l’expérience vécue par un compte gratuit. Deux fois plus de publicités ? Trois fois plus ? La rumeur voulant que X passe au tout-payant vient d’un commentaire d’Elon Musk pendant une conversation en direct avec le Premier Ministre israélien Benyamin Netanyahou.

Cela permettra-t-il d’inverser la tendance ?

Bien qu’il ne soit pas vraiment à l’ordre du jour de forcer tout un chacun à payer pour utiliser le service, Twitter / X continue de tester diverses solutions de monétisation pour évaluer ce qui marche et pouvoir poursuivre vers la voie de “l’app à tout faire”. Il est difficile d’imaginer qu’une réduction de la fréquence des publicités puisse être suffisante pour convaincre suffisamment d’utilisateurs à payer chaque mois. Il faudra attendre de voir de quoi il est question précisément avec ces trois offres.

En ce qui concerne les finances de l’entreprise, Bloomberg rapporte que la PDG Linda Yaccarino déclarait récemment que les publicitaires faisaient leur retour sur la plateforme, mais avec des budgets moindres. D’un autre côté, Reuters annonçait récemment que les revenus publicitaires de X aux États-Unis ne font que diminuer chaque mois depuis l’acquisition par Elon Musk, les derniers chiffres faisant état de 60 % de diminution en août par rapport à l’année dernière.