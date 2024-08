X permet de trier les réponses pour que les coches bleues n’éclipsent pas les commentaires des autres utilisateurs

Les réponses peuvent être organisées par ordre de pertinence, de date ou de popularité.

Revendiquant la volonté permanente de se renouveler et de s’adapter aux besoins de ses utilisateurs, le réseau social X déploie de nouvelles fonctionnalités de navigation dans les commentaires.

X se dote d’une nouvelle option permettant de trier les réponses aux publications. Désormais, les utilisateurs de la plateforme pourront filtrer les commentaires par pertinence, récence ou popularité. En repensant son interface utilisateur, X cherche à rendre les échanges plus ciblés et significatifs.

La mise en place de ce nouvel outil de tri pourrait aider à rendre les conversations, notamment sur les comptes avec des milliers, voire des millions d’abonnés, plus ordonnées et moins bruyantes. Pour les internautes qui reçoivent des centaines de commentaires à leurs publications, cette nouveauté pourrait bien améliorer leur expérience.

rolling out now: sort replies on any post by most relevant, recent, or liked pic.twitter.com/bBjaRliUxZ

— X (@X) August 9, 2024