X donne un aperçu de ses alertes sur le shadowban

X se rapproche un peu plus de lancement de ses alertes tant attendues concernant le shadowban d’un compte utilisateur. Andrea Conway, designeuse chez X, a dévoilé un aperçu de la fonctionnalité qu’Elon Musk avait promise l’année dernière. Deux maquettes ont été publiées : une alerte dans l’onglet notifications et une page informative expliquant pourquoi X peut restreindre la visibilité de certains comptes : “Nous avons déterminé que votre compte contient des contenus potentiellement sensibles – comme du contenu choquant, violent, du nu ou des comportements sexuels, des symboles de haine ou autre -“, peut-on lire.

“Nous pouvons afficher un avertissement sur vos publications pour que les gens qui ne souhaitent pas voir de contenu sensible puisse l’éviter. La visibilité de votre compte et de son contenu peut aussi être restreinte, celui-ci se retrouvant notamment exclu des fils Pour Vous et Abonnements, des notifications recommandées, des tendances et des résultats de recherche.”

Sous le message, un bouton pour faire appel de cette décision, que les utilisateurs peuvent utiliser pour demander à X de réétudier leur dossier. Andrea Conway explique aussi que les utilisateurs pourront voir le statut de leur compte en dehors de l’onglet des notifications de l’app, sans pour autant préciser comment. Elle ajoute que les formulations et l’interface utilisateur ne sont pas encore totalement finalisées.

L’entreprise avait introduit précédemment une fonctionnalité d’étiquette pour les tweets individuels qui avaient une “visibilité limitée” suite à une violation des règles de la plateforme, mais cette mise à jour ira plus loin dans la mesure où les restrictions seront visibles au niveau du compte lui-même, pas uniquement pour un tweet en particulier.

Cette fonction s’attèle à un problème de longue date chez Twitter, désormais X. L’entreprise a, pendant des années, limité la visibilité des comptes qui enfreignent ses règles. Sous la direction précédente, il s’agissait de “filtrer la visibilité”, mais l’entreprise n’avait jamais précisé les détails de cette pratique, ni quels comptes étaient effectivement ainsi limités, ce qui alimentait les théories autour du “shadowban”.

Ce problème avait refait surface l’année dernière après la divulgation par Elon Musk d’emails et autres contenus internes à des journalistes indépendants, qui ont publié des discussions de cadres de Twitter discutant justement de ce filtre de la visibilité. Elon Musk avait alors promis qu’une mise à jour “montrerait le vrai statut du compte, pour savoir avec certitude si vous avez été shadowbanned, la raison et comment contester cette décision.”

La restriction de la visibilité et ce “shadowban” n’ont jamais vraiment été la même chose. Comme Recode le précisait l’année dernière, pendant des années, Twitter a déclaré que le shadowban faisait référence à “rendre de manière délibérée le contenu de quelqu’un invisible à tout le monde, excepté à celui qui l’a publié, à l’insu de l’auteur original”, tandis que la restriction de visibilité – tant sous la direction de Jack Dorsey que désormais celle d’Elon Musk – vient cacher des tweets de la recherche, des recommandations et d’autres zones de l’app, sans pour autant les rendre totalement invisibles.

Quoi qu’il en soit, cette future mise à jour devrait ajouter une dose supplémentaire de transparence – et, potentiellement, davantage de controverse – à cette pratique. Nul ne sait quand cette fonction arrivera précisément, mais Andrea Conway déclare que l’entreprise “partagera davantage sur le sujet bientôt.”