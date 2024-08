X développe sa propre version de Zoom

Selon les propos d'un employé, X Conference prendra en charge les appels vidéo multicaméras.

Dans une stratégie d’élargissement de sa portée, la société X teste actuellement une nouvelle fonction qui semble particulièrement conçue pour ses propres employés, un outil de vidéoconférence façon Zoom, baptisé X Conference.

D’après un post récent sur X, Chris Park, un employé de la société, a révélé que “l’outil est en cours de test en interne”. Selon la capture d’écran de Park et sa description de l’outil, il semblerait qu’il s’agisse d’une version assez basique de vidéoconférence multi-personnes, comparativement à Zoom ou Google Meet.

Chris Park a mentionné que « la possibilité d’épingler des intervenants et des notifications améliorées sont probablement en cours d’ajout à l’outil ». Il a ensuite affirmé que « l’outil constitue déjà une alternative solide à Google Hangouts, Zoom, AWS Chime et certainement… Microsoft Teams ». Elon Musk, le PDG de la société, a brièvement commenté le post de Park, ajoutant un emoji de feu en réponse.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.

Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly… Microsoft Teams 🤠

Minimal feedback that is likely coming:

– better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C

— Chris Park (@chrisparkX) August 23, 2024