X dans le viseur de l’UE : les algorithmes de recommandation suscitent l’inquiétude

La Commission européenne exige des informations détaillées du réseau social X sur ses algorithmes et leurs effets sur la diffusion de l'information.

Tl;dr La Commission européenne enquête sur les algorithmes de recommandation de X pour vérifier leur conformité avec le Digital Services Act.

Elle exige des documents internes, des informations sur les récents changements et impose une conservation des données jusqu’en 2025.

Cette démarche n’est pas liée directement aux accusations d’influence politique en Allemagne, mais s’inscrit dans une enquête plus large initiée en 2023.

La Commission européenne intensifie son enquête sur X

La Commission européenne (CE) a récemment formulé une demande officielle visant à obtenir des documents internes concernant les algorithmes de recommandation utilisés par X, anciennement Twitter. Cette démarche s’inscrit dans un cadre plus large de surveillance des pratiques des grandes plateformes en ligne. L’objectif principal de la CE est de s’assurer que ces algorithmes respectent les obligations du Digital Services Act (DSA), un règlement européen mis en place pour encadrer les pratiques des plateformes numériques et protéger les utilisateurs. Le DSA impose des règles strictes concernant la transparence des algorithmes et la gestion des contenus en ligne. La CE a donc demandé à X de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de ces algorithmes et sur leur conformité avec la législation européenne.

Une demande de transparence accrue

Cette requête de la CE s’inscrit dans une enquête plus large entamée en 2023 concernant les activités de X. L’enquête initiale avait pour but de vérifier la conformité de la plateforme avec le DSA et d’autres réglementations européennes en matière de gestion des données personnelles et de désinformation. Avec cette nouvelle demande, la CE cherche à approfondir ses investigations en se concentrant sur la manière dont les algorithmes de X recommandent et filtrent les contenus pour les utilisateurs. L’instance européenne a également demandé des informations sur toute modification récente de ces systèmes de recommandation, cherchant à comprendre les raisons derrière ces ajustements et leur impact potentiel sur la gestion des contenus.

Les implications politiques et la situation en Allemagne

Cette demande d’informations arrive alors que l’Allemagne se prépare pour une élection fédérale prévue en février 2025. L’influence des plateformes numériques, et notamment de X, sur le débat politique a suscité des inquiétudes. Le gouvernement allemand a accusé Elon Musk d’avoir potentiellement contribué à influencer le scrutin en faveur du parti d’extrême droite AfD, notamment en modifiant certains aspects de la plateforme pour favoriser certains contenus. Toutefois, selon la Commission européenne, cette demande de documentation sur les algorithmes de X ne serait pas directement liée à ces préoccupations politiques, bien qu’elle intervienne dans un contexte où la transparence des plateformes numériques est scrutée de près par les autorités.

Les exigences supplémentaires de la Commission européenne

Outre la demande de documents internes, la Commission européenne a également exigé que X conserve une trace de toutes les modifications futures apportées à ses systèmes de recommandation. Cette mesure, appelée « ordre de rétention », s’appliquera jusqu’à la fin de l’année 2025, garantissant que X ne puisse pas modifier ses algorithmes sans rendre compte à l’UE. Par ailleurs, la CE a demandé l’accès aux interfaces techniques et aux API commerciales de la plateforme afin d’effectuer une analyse approfondie de son fonctionnement. Ces mesures visent à garantir que les pratiques de X ne portent pas atteinte aux normes européennes en matière de transparence et de gestion des contenus en ligne, particulièrement face aux défis croissants liés à la désinformation et à la manipulation de l’opinion publique.