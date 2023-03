Willow : la suite du film en série est annulée après une saison

La série télévisée Willow n'est pas reconduite pour une deuxième saison par la plateforme de streaming Disney+.

Willow en série n’a pas eu l’impact culturel de l’original en film, mais a été bien accueilli par la critique, obtenant 83% sur Rotten Tomatoes. Bien que la série ne se poursuive pas, Willow reste une propriété intellectuelle importante dans la bibliothèque de Lucasfilm, et pourrait donc être revisitée à l’avenir.

EXCLUSIVE: There will be no second season of #Willow, Disney+’s live-action original series based on the 1988 fantasy film directed by Ron Howard https://t.co/gSHAX4beLy pic.twitter.com/fslfNIJKnP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 15, 2023

La mauvaise nouvelle arrive deux mois après la diffusion du huitième et dernier épisode de la série de haute fantaisie qui a débuté en novembre 2022.

Un trailer pour Willow

Plusieurs années après les événements du film réalisé par Ron Howard (Apollo 13, The Da Vinci Code, Inferno), la princesse Kit réunit Willow et un groupe de héros inadaptés dans une dangereuse mission de sauvetage de son frère jumeau, à travers un monde où prospèrent sorciers, trolls et autres créatures mystiques ; mission qui dépasse leurs imaginations les plus folles.

Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel et Tony Revolori ont joué aux côtés de Warwick Davis, qui a repris son rôle-titre de Willow Ufgood. Jonathan Kasdan a écrit le pilote et a été codirigé par Wendy Mericle, Ron Howard et le scénariste Bob Dolman. Kathleen Kennedy et Michelle Rejwan ont participé au développement de la série Willow en tant que producteurs exécutifs.