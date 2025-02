WikiTok : l’application qui réinvente la découverte du savoir

Inspiré par TikTok mais sans algorithme envahissant, WikiTok permet d’explorer Wikipédia d’une manière simple et captivante.

Tl;dr WikiTok permet de découvrir Wikipédia en faisant défiler des articles de manière aléatoire, sans algorithme de recommandation.

L’application a été développée en quelques heures par Isaac Gemal.

Le code de WikiTok est open-source, fonctionne sur mobile et desktop, et reste fidèle à une navigation libre et imprévisible..

Une exploration aléatoire et captivante

Développé par Isaac Gemal, WikiTok propose une manière innovante et ludique de naviguer sur Wikipédia. L’utilisateur fait défiler des articles courts, chacun accompagné d’une image, et peut cliquer sur « lire plus » pour accéder à la page complète. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, cette plateforme ne repose sur aucun algorithme de personnalisation, offrant ainsi une expérience purement aléatoire et surprenante. L’objectif est de redécouvrir le plaisir d’apprendre sans être influencé par des recommandations prédictives.

Un projet né d’une idée virale

L’idée de WikiTok a émergé sur X (anciennement Twitter) grâce à un échange entre plusieurs utilisateurs, dont le développeur Tyler Angert. Isaac Gemal a repéré la discussion et a immédiatement commencé à coder un prototype. En seulement 1h30, il avait créé une version fonctionnelle, qu’il a partagée en ligne. L’engouement a été immédiat, propulsant WikiTok en tête des discussions sur Hacker News et attirant de nombreux curieux.

Une technologie rapide et accessible

WikiTok repose sur un développement léger et efficace, utilisant des technologies modernes comme React 18, TypeScript et Tailwind CSS. Grâce à l’aide d’outils d’intelligence artificielle comme Claude et Cursor, Isaac Gemal a pu coder rapidement son projet. Son code, disponible sur GitHub, permet à d’autres développeurs d’améliorer ou d’adapter l’application. Actuellement, WikiTok prend en charge 14 langues et fonctionne aussi bien sur mobile que sur ordinateur.

Une alternative sans algorithme intrusif

Contrairement aux plateformes dominées par des algorithmes de recommandation, WikiTok mise sur la spontanéité et la diversité des sujets. Isaac Gemal refuse d’ajouter une personnalisation basée sur les préférences des utilisateurs, estimant que notre quotidien est déjà trop influencé par ces mécanismes opaques. Avec WikiTok, il souhaite offrir un espace de découverte libre, où chaque session de navigation réserve son lot de surprises et d’apprentissages inattendus.