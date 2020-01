Wikipédia : l’accès à l’encyclopédie libre restauré en Turquie

Après deux ans et demi de blocage, les citoyens turcs peuvent à nouveau visiter et collaborer à l'encyclopédie universelle.

Aujourd’hui, à l’occasion du 19ème anniversaire de Wikipédia, la Fondation Wikimedia a pu confirmé que l’accès à Wikipédia en Turquie est en train d’être activement rétabli, comme elle le rapporte dans un communiqué publié sur son site officiel. Cette évolution fait suite à une décision de la Cour Constitutionnelle de Turquie du 26 décembre 2019 selon laquelle le blocage de plus de deux ans et demi imposé par le gouvernement turc était inconstitutionnel. Avec plus de 335 000 articles, le Wikipedia turc n’est pas le moins fourni ; Wikipedia détaille par ailleurs que 85% de ses pages sont écrites dans une autre langue que l’anglais, cette édition pouvant tout de même vanter 6 millions d’articles depuis moins d’une semaine. En français, Wikipedia comptait près de 2 175 000 articles au 25 janvier 2020, avec 3 677 681 contributeurs et environ 4 millions de visiteurs uniques par jour, ce qui en fait un des sites les plus visités par les français après leur moteur de recherche et les réseaux sociaux.

Défendre le droit à l’information

Pour Wikimedia, c’est une victoire : “Nous sommes ravis que les Turcs puissent à nouveau participer à la plus grande conversation mondiale sur la culture et l’histoire de la Turquie en ligne et continuent à faire de Wikipédia une source d’information dynamique sur la Turquie et le monde. Sur Wikimedia, nous nous engageons à protéger le droit fondamental de chacun d’accéder à l’information. Nous sommes heureux de partager ce moment important avec notre communauté de collaborateurs turcs pour le compte de tous les chercheurs de savoir.”

Un projet bénévole très populaire

Écrite et éditée par des gens du monde entier, le modèle d’édition ouverte de Wikipedia permet à tout le monde de rajouter des connaissances sur leur culture, leur pays, leurs intérêts, leurs études, dans des catégories diverses et variées allant de l’histoire, la culture pop et la science au sport en passant par la politique. La mise en place de règles d’objectivité, d’indexation des sources et de modération font de l’encyclopédie libre une alternative crédible aux services payants tels que l’Encyclopædia Universalis, qui s’est écarté des critiques formulées à ses débuts.