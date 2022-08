Wi-Fi ou 4G, quel réseau privilégier à domicile ?

Wi-Fi ou 4G à domicile, que choisir ? Le Wi-Fi, pour éviter la congestion du réseau mobile, lorsque l'état de votre connexion le permet, évidemment.

Dans nos vies ultra-connectées qui sont les nôtres aujourd’hui, on serait bien embêté si l’on ne pouvait pas connecter nos appareils sans fil. Wi-Fi, 4G/5G, Bluetooth, les protocoles sont nombreux et permettent de garder nos appareils et gadgets connectés sans contrainte où que l’on soit. Chez soi, il est plus facile d’utiliser une connexion filaire. Mais si l’on veut se passer de câble, se pose alors la question suivante : Wi-Fi ou 4G ?

Wi-Fi ou 4G à domicile, que choisir ?

Avec les confinements, on a vu les usages être profondément transformés. Cédric O, secrétaire d’État au numérique, en appelait au civisme numérique en mars 2020. Il était question de prioriser les usages professionnels et éducatifs – les loisirs devant passer après -, d’utiliser la qualité standard plutôt que la HD, de télécharger aux heures creuses, etc. L’objectif était alors clair : éviter l’engorgement en heure de pointe. Autrement, opter autant que possible pour le Wi-Fi plutôt que la 4G.

Le Wi-Fi pour éviter la congestion du réseau mobile

Mais pourquoi faire ce choix, au juste ? Il y a évidemment une raison technique. Les connexions 4G passent par des fréquences, lesquelles circulent entre le smartphone et une antenne-relais située à l’extérieur, à une distance plus ou moins proche. Cette antenne est cependant limitée en nombre de connexions simultanées. Une fois ce nombre atteint, elle est saturée, la connexion est difficile, les débits plus que limités.

Cela explique pourquoi la solution de “4G fixe” – via une box qui se connecte en 4G à une antenne-relais et permet aux appareils de la maison de se connecter via un Wi-Fi local – n’est efficace que dans des lieux peu peuplés. Chose que rappelle régulièrement le régulateur des télécoms : ces offres “permettent d’équiper rapidement en haut débit de qualité correcte les foyers qui n’ont, à ce jour, pas accès à des offres satisfaisantes. En revanche, la capacité du réseau 4G est partagée entre utilisateurs des box 4G fixe et utilisateurs mobiles”. De fait, “si le nombre d’utilisateurs augmente, l’opérateur devra procéder à la densification du réseau pour maintenir le niveau de débit, et donc une qualité de service satisfaisante.”

Finalement, c’est assez simple. Les communications mobiles sont susceptibles d’être plus rapidement engorgées que les liaisons filaires. Et c’est pour cette raison, notamment, que la 5G a été conçue – et pour le jeu vidéo aussi -. Celle-ci pourra supporter bien davantage de connexions mobiles simultanées, mais aujourd’hui, elle est bien trop peu déployée.

lorsque l’état de votre connexion le permet, évidemment

Profitez donc, autant que possible, du Wi-Fi chez vous. D’autant que les versions récentes du protocole permettent des débits impressionnants. Cela permet de moins encombrer le réseau mobile. Bien évidemment, cette bascule ne peut se faire que lorsqu’un accès filaire est disponible. Si la ligne fixe est congestionnée – quand tous les membres du foyer y sont connectés, par exemple -, il est tout à fait logique de passer par le mobile.

Et aujourd’hui, il est même possible de faire passer les appels téléphoniques de votre smartphone par votre connexion filaire, grâce à la communication par voix sur Wi-Fi (VoWiFi). Si votre téléphone est compatible, n’hésitez pas.