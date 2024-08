Weekend Warriors : un remake américain de Weekend Rebels avec Mark Wahlberg

Si le football était au centre de l'histoire de Weekend Rebels, le basket-ball sera lui au coeur de l'histoire de Weekend Warriors.

Apple Original s’offre Mark Wahlberg

Le célèbre acteur américain Mark Wahlberg s’apprête à jouer dans une nouvelle production cinématographique intitulée Weekend Warriors. Après avoir brillé dans divers rôles, allant du drame aux films d’action, Mark Wahlberg ajoute une nouvelle corde à son arc avec cette comédie sportive basée sur la version allemande Weekend Rebels. Rappelons que parmi ses récentes apparitions cinématographiques, on compte The Union, Flight Risk, Arthur the King, The Family Plan et Father Stu.

Un remake américain d’une comédie sportive allemande

Weekend Warriors est actuellement entre les mains d’Apple Original Films et sera réalisé par Stephen Chbosky, connu pour The Perks of Being a Wallflower. Notons que la version anglaise de ce film sera produite par Plan B et The SpringHill Company, sous la supervision de producteurs de renom tels que Dede Gardner, Jeremy Kleiner, LeBron James, Spencer Beighley, et Jamal Henderson.

Des changements majeurs pour l’adaptation

Le film original, Weekend Rebels, raconte l’histoire d’un père et de son fils autiste passionné par la Premier League. Pour satisfaire la curiosité de son fils, le père décide de l’emmener voir tous les matchs disponibles. Cependant, pour l’adaptation américaine, l’intrigue sera transposée du football au basket-ball, ce qui semble logique compte tenu de l’implication de SpringHill, une entreprise co-fondée par le basketteur LeBron James. Cette modification du cadre sportif permettra au film de toucher le public américain.

LeBron James dans le casting ?

Le changement d’orientation sportive soulève la question de la participation de LeBron James au casting du film. Ayant déjà fait ses preuves dans des films comiques tels que Trainwreck et House Party, il serait tout à fait pertinent que James joue son propre rôle dans le film. Cependant, à part Wahlberg, le casting de Weekend Warriors reste encore à annoncer.