WebGPU arrive pour booster les graphismes et le jeu en ligne dans Google Chrome. Le cloud gaming et l'intelligence artificielle devraient en être les principaux bénéficiaires.

Google commencera bientôt à déployer WebGPU, une nouvelle fonctionnalité qui permettra au navigateur Chrome d’utiliser votre carte graphique pour accélérer les jeux, les graphismes et l’intelligence artificielle. Selon le communiqué de la firme de Mountain View, l’option sera activée par défaut dans Chrome 113, version qui doit arriver dans quelques semaines pour les PC Windows (via Direct3D 12), macOS (Metal) et ChromeOS (Vulkan).

WebGPU donnera aux applications web un meilleur accès à votre carte graphique, selon le géant américain, ce qui permettra aux développeurs d’atteindre le même niveau de graphismes avec un code bien moins important. Cela pourrait donc être très intéressant pour les apps 3D basées sur le navigateur Chrome et, bien évidemment, le cloud gaming.

Dans le même temps, cette fonctionnalité pourra offrir “une amélioration d’un facteur trois dans les inférences de modèles de machine learning”, ajoute l’entreprise. Cela pourrait ouvrir la voie à des apps de machine learning qui s’exécutent en local, comme la fonction assez perturbante de suivi du contact oculaire de NVIDIA Broadcast.

La firme de Mountain View voit en ce premier déploiement un “bloc fondation pour de futures mises à jour et améliorations”, au fur et à mesure que les développeurs l’utiliseront et créeront de nouvelles applications. L’API est en développement depuis plus de six ans et devrait être disponible sur Firefox et Safari peu ou prou dans le même temps (Edge bénéficie souvent des nouvelles fonctionnalités en même temps que Chrome) et s’étendra à davantage de systèmes d’exploitation, notamment Android. Vous pouvez d’ores-et-déjà essayer cette nouveauté si vous êtes sur le canal Chrome Bêta en utilisant une démo baptisée Babylon.js, laquelle profite déjà pleinement de WebGPU.