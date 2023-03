Minecraft arrive sur les Chromebook, une raison supplémentaire pour vous y mettre

Minecraft arrive sur les Chromebook, dans une version Accès anticipé limitée à très peu de machines, dans un premier temps.

Microsoft a annoncé que Minecraft arrive sur les Chromebook. Mieux encore, le jeu peut être testé dès à présent dans une version en Accès Anticipé. Le jeu proposera “le cross-device avec ses amis, l’accès au Marketplace Minecraft et la possibilité de jouer dans des royaumes”, selon le développeur Mojang.

Minecraft arrive sur les Chromebook

Il faudra cependant un Chromebook plutôt décent pour en profiter, avec un processeur compatible, 4 Go de RAM et 1 Go de stockage, comme détaillé sur cette page Zendesk. Ces prérequis techniques pourront frustrer certains joueurs, à juste titre, dans la mesure où les Chromebook sont largement utilisés dans les écoles et que de nombreux joueurs de Minecraft sont des enfants.

“L’accès anticipé signifie que, à ce stade, seuls certains appareils Chromebook qui remplissent les configurations minimales pourront acheter Minecraft, vous devrez donc vérifier dans le Google Play Store si Minecraft est disponible pour votre machine”, peut-on notamment lire sur le post de blog. “Ce n’est pas parce que nous voulons faire une distinction entre les joueurs – nous vous aimons tous de la même manière -, c’est pour que nous puissions tester les performances du jeu avant de le rendre accessible à davantage de joueurs.”

Dans une version Accès anticipé limitée à très peu de machines, dans un premier temps

Qui dit “accès anticipé” dit aussi que les joueurs devront composer avec certains bugs, et ce, même s’ils auront payé le jeu. “Nous nous attendons à ce qu’il y ait un certain nombre de bugs, et c’est pour cela que nous avons besoin de votre aide”, écrivait l’entreprise. “Faites-nous savoir” si vous trouvez le moindre bug.

Jusqu’à présent, il n’était possible de jouer à Minecraft sur Chromebook que via l’Édition Éducation ou la version Java. Le pack Chromebook + Android coûte 20 $, contre seulement 7 $ pour la version Android seule et une mise à jour de la version Android à la version Android pour Chromebook est proposée 13 $. Les mondes Minecraft existants ne se transfèrent pas sur la version Chromebook et il faut un compte Microsoft pour jouer.

Aucune information, à ce stade, quant à la date de sortie précise de la version finale ni si la configuration minimale va évoluer. Quoi qu’il en soit, si vous ne voyez pas la version Accès Anticipé dans le Google Play Store, c’est que votre Chromebook n’est pas compatible.