watchOS 11 – Les utilisateurs d’Apple Watch mécontents des cadrans manquants

Le visage emblématique de la première génération est inclus. Comment cela pourrait-il influencer les perspectives futures ?

Tl;dr La mise à jour du watchOS 11 d’Apple supprime plusieurs anciens cadrans.

Les utilisateurs déçus regrettent la disparition des cadrans Chronographe, Explorateur, Numéros et Siri.

La mise à jour introduce trois nouveaux cadrans et met l’accent sur les fonctionnalités de santé.

Les utilisateurs ont appelé à exprimer leur mécontentement sur la page de commentaires d’Apple.

La mise à jour d’Apple surprend les utilisateurs

La dernière mise à jour des systèmes d’exploitation d’Apple a créé une onde de choc parmi les fidèles de la marque. L’actualisation de watchOS 11 pour l’Apple Watch a en effet supprimé plusieurs cadrans emblématiques, laissant les fans déconcertés.

Des cadrans disparus, des utilisateurs déçus

Les utilisateurs ont rapidement remarqué l’absence de certains cadrans, notamment le Chronographe, l’Explorateur, les Numéros et le cadran Siri. Un utilisateur a exprimé sa déception sur Reddit : « Je suis super déçu qu’ils aient supprimé les cadrans Explorateur et Chronographe, mes deux préférés, beaucoup plus fonctionnels que la plupart des nouveaux cadrans introduits ces dernières années ».

Si d’autres versions de certains de ces cadrans, comme les Numéros Mono, Numéros Duo et Chronographe Pro, sont toujours disponibles, les utilisateurs regrettent de devoir changer de cadran ou de voir leur montre afficher un cadran indésirable suite à la mise à jour.

De nouveaux cadrans et fonctionnalités

En dépit de ces suppressions, la dernière mise à jour de watchOS apporte de nombreuses nouveautés, notamment en matière de santé et de fitness. Trois nouveaux cadrans font leur apparition : Photos, Flux et Reflections. Le cadran Photos, qui utilise l’IA pour recommander des images, et le cadran Flux, qui profite de l’affichage 1Hz de l’Apple Watch Series 10, apportent un vent de fraîcheur, bien qu’ils soient jugés trop abstraits ou artistiques par certains.

Un appel à l’action

Face à ces changements, de nombreux utilisateurs appellent à exprimer leur mécontentement sur la page de commentaires d’Apple. Certains ont même suggéré qu’Apple devrait permettre aux propriétaires de Watch de télécharger les anciens cadrans. Pour l’heure, les amateurs du Chronographe, de l’Explorateur et des Numéros doivent se contenter du cadran Flux, qui ne fait pas l’unanimité. Quant à Apple, la marque n’a pas encore répondu aux interrogations quant à la suppression de ces cadrans.

Begeek.fr a contacté Apple au sujet des cadrans disparus et mettra à jour l’information si la société répond.