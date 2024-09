Compatibilité watchOS 11 – Apple met fin au support de trois montres

On ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Cette situation nous a pris par surprise et nous avons été pris au dépourvu. On n'avait pas vu venir ce bouleversement. Et vous, avez-vous déjà été pris au dépourvu par un événement inattendu ?

Tl;dr Apple lancera watchOS 11 ce lundi 16 septembre.

Les modèles Apple Watch Series 4, 5 et SE (2020) ne seront plus mis à jour.

Seuls les modèles Series 6 et ultérieurs supporteront le watchOS 11.

Les anciens modèles resteront utilisables mais sans les dernières mises à jour.

Fin des mises à jour pour certains modèles d’Apple Watch

Un bouleversement inattendu a été annoncé par Apple : la fin des mises à jour logicielles pour plusieurs modèles de sa célèbre montre connectée. Ainsi, dès le lancement du watchOS 11, prévu ce lundi 16 septembre, les modèles Apple Watch Series 4, Series 5 et le modèle SE (2020) ne bénéficieront plus de support logiciel.

watchOS 11 : une innovation réservée aux derniers modèles

watchOS 11, porteur de nouvelles fonctionnalités attrayantes, ne sera donc pas accessible à tous. Il faudra posséder une Apple Watch Series 6 ou un modèle plus récent pour profiter de cette mise à jour. Cette exclusion des modèles plus anciens a de quoi surprendre, notamment pour la Series 5 et le modèle SE, qui ne sont pas si vieux que cela.

Un choix justifié par des contraintes techniques

Cependant, cette décision n’est pas sans fondement. Avec l’évolution des fonctionnalités et des applications de l’Apple Watch, les processeurs des modèles antérieurs à la Series 6 pourraient ne pas supporter les nouvelles exigences en termes de « machine learning ». Les modèles concernés resteront fonctionnels, mais ne profiteront pas des dernières avancées, notamment en matière de correction de bugs.

Une occasion de renouveler sa montre

Pour les possesseurs de ces modèles, cette annonce pourrait être l’occasion de renouveler leur montre. Plusieurs options s’offrent à eux, comme attendre la sortie de l’Apple Watch Series 10 en septembre, ou opter dès maintenant pour un modèle plus récent. Des offres intéressantes sont en cours, notamment avec la possibilité de reprise de l’ancienne montre.

Il est également important de noter que la compatibilité avec watchOS 11 dépend aussi de votre iPhone. N’hésitez pas à consulter notre guide sur iOS 18 pour en savoir plus sur les appareils compatibles.