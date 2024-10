Watchmen: Chapter 1 & 2 – Date de sortie, intrigue, bande-annonce et tout ce qu’il faut savoir

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Watchmen : Chapter 1 et 2. Date de sortie, histoire, bande-annonce et plus encore.

Tl;dr La sortie de l’adaptation animée Watchmen: Chapter 1 a eu lieu en août 2024.

Watchmen: Chapter 2 est actuellement en développement, prévu pour 2025.

Les détails de casting pour les films Watchmen ont été publiés en juillet 2024.

Watchmen : une nouvelle vie en animation

Connu pour sa portée historique et culturelle, Watchmen, le roman graphique créé par Alan Moore, Dave Gibbons, et John Higgins, a reçu une nouvelle adaptation de DC animation. Avec Watchmen: Chapter 1, sorti en août 2024, et Watchmen: Chapter 2, actuellement en développement, il est devenu évident que Watchmen n’est pas aussi infilmable ou inadaptable que beaucoup le croyaient.

Watchmen: Chapter 1, un succès

Watchmen: Chapter 1 a été publié numériquement le 13 août 2024, puis deux semaines plus tard en Blu-ray et 4K Ultra HD. Il a reçu des critiques positives, accumulant un score de 92% sur Rotten Tomatoes, et une moyenne de 7/10 sur IMDB. Comparé à l’adaptation en live-action de Zack Snyder, les critiques l’ont vu plus favorablement.

Une adaptation fidèle… peut-être trop

Watchmen: Chapter 1, très fidèle au roman graphique emblématique, adapte la première moitié de l’histoire. Cependant, sa fidélité stricte est aussi son plus grand défaut, puisqu’il retrace essentiellement le même terrain que le film de 2009. Avec Watchmen: Chapter 2 à l’horizon, il sera intéressant de voir s’il reste fidèle au roman graphique, ou s’il fait quelque chose de différent comme Zack Snyder l’a fait avec sa version de Watchmen.