Warm Snow : un rogue-like dans un univers oriental dark fantasy

Le folklore chinois a inspiré les décors de Warm Snow avec des peintures sur soie pour proposer une dimension de poésie et d'élégance unique.

Warm Snow se déroule en l’an 27 de l’ère Longwu, alors qu’une étrange neige chaude refuse de fondre et plonge le monde dans le chaos, transformant les gens en monstres incontrôlables. Les joueurs incarnent “Bi An”, un mystérieux guerrier dont la mission est d’affronter les cinq maisons qui protégeaient le monde en les délivrant de la corruption et enfin de vaincre le Lotus Blanc. Ces derniers peuvent adapter leur équipement à leur façon de combattre et s’engager dans des batailles difficiles contre des ennemis féroces pour résoudre l’énigme qui se cache derrière la neige chaude et délivrer le monde de ce fléau.

Un trailer pour Warm Snow

Disponible sur PC via Steam depuis le 18 janvier 2022 dans le monde entier, puis sur mobiles (iOS/Android) le 15 décembre 2022 en Chine, et vendu à plus de deux millions d’exemplaires à ce jour, Warm Snow de BadMudStudio sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC via Windows Store le 20 octobre prochain.

L’éditeur chinois Bilibili Games s’est associé avec Microids pour proposer des versions physiques de Warm Snow, comme cela avait déjà été le cas pour F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch, ainsi que l’ajout de nouvelles langues dont le français.