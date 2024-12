Warcraft et Warcraft II quittent GOG le 13 décembre

Le 13 décembre marquera la fin de l'ère des jeux Warcraft et Warcraft II sur la plateforme GOG, qui ne seront plus disponibles après cette date.

GOG met fin à la vente des jeux Warcraft

À la fin de ce mois, la plateforme de jeux vidéo GOG cessera de vendre les deux premières versions du célèbre jeu de stratégie en temps réel de Blizzard, Warcraft. Le 13 décembre, Warcraft: Orcs & Humans et Warcraft II: Battle.net Edition, qui regroupe le jeu original, Tides of Darkness, et son extension Beyond the Dark Portal, seront retirés de la liste des jeux disponibles sur la plateforme. Cette décision a été prise « à la demande de l’éditeur », selon un billet de blog publié lundi par la boutique appartenant à CD Projekt.

Profitez d’une réduction avant le retrait

Si vous souhaitez acquérir ces jeux avant leur retrait de GOG, CD Projekt propose une réduction modeste sur le pack Warcraft I & II jusqu’au 13 décembre. En utilisant le code « MakeWarcraftLiveForever » lors du paiement, vous pouvez économiser 2$ sur le pack. Des réductions similaires sont disponibles pour les clients payant en euros, en livres sterling et en złoty polonais.

Les raisons du retrait

Blizzard n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Engadget, qui lui demandait d’expliquer les raisons de cette demande. En 2019, Blizzard avait travaillé avec GOG pour amener Warcraft et Warcraft II sur la plateforme. Avant cela, Warcraft: Orcs & Humans était devenu un abandonware, rendant le jeu difficile à obtenir et à faire fonctionner sur les systèmes d’exploitation modernes. Il est probable que le fait que Blizzard propose désormais des remasters des deux jeux ait joué un rôle majeur dans cette décision.

L’engagement de GOG

Malgré cette décision, GOG s’est engagé à continuer à soutenir ces jeux grâce à son récemment annoncé Programme de Préservation. « Une fois qu’un jeu rejoint le Programme, nous nous engageons à maintenir sa compatibilité même s’il est retiré de la boutique », a déclaré GOG. « Cela signifie que les propriétaires de ces titres peuvent toujours s’attendre à une expérience sans faille et à un support technique pour ces titres. Cela prend également en compte les éventuels changements dans le système d’exploitation Windows qui pourraient affecter la jouabilité des jeux. »