Walletmor propose un implant sous-cutané pour payer via NFC et ajouter une couche de sécurité supplémentaire au quotidien.

Nos appareils électroniques sont aujourd’hui suffisamment performants et surtout suffisamment compacts et discrets que l’on a souvent sur soi de véritables ordinateurs : smartphone, smartwatch, casque ou écouteurs, autant de gadgets qui peuvent être très appréciables au quotidien dans des missions parfois loin de leur utilité première. Le smartphone, comme la montre connectée, par exemple, permettent de réaliser des paiements électroniques. Mais il est possible d’aller plus loin encore, comme avec l’entreprise américaine Walletmor.

Walletmor propose un implant sous-cutané

Walletmor propose une solution pour le moins complexe au problème des paiements via NFC : implanter une micropuce de la taille d’un grain de riz dans votre main. Vous pouvez tout à fait payer avec votre smartphone ou votre carte de e-wallet, ce que vous faites peut-être déjà aujourd’hui… Quel intérêt y aurait-il donc à passer par un implant sous-cutané ?

pour payer via NFC et ajouter une couche de sécurité supplémentaire au quotidien

Certaines personnes y voient là un côté très pratique. Si les terminaux de paiement disposent d’un récepteur NFC au bon endroit, il suffirait alors de tenir l’appareil dans sa main pour effectuer ledit paiement. Ce même implant NFC pourrait aussi servir pour déverrouiller votre téléphone, votre ordinateur et d’autres appareils. Dans l’industrie, on appelle cela la “sécurité par la proximité” et celle-ci peut parfaitement être cumulée avec d’autres couches de sécurité.

Toutes sortes d’informations, comme des données d’identité ou médicales, peuvent être intégrées dans un tel implant, le paiement électronique n’est finalement que l’un des cas d’utilisation. Ceci étant dit, il est très difficile aujourd’hui d’imaginer combien de personnes sont prêtes à opter pour ce genre de technologie. Selon Walletmor, il ne faut que 15 minutes pour mettre l’implant en place, avec anesthésie locale et le processus complet de cicatrisation prend environ quatre semaines.