Vous pouvez faire revenir les emoji blob sur votre appareil Android

Même si Google a voulu les faire disparaître, les emoji blob sont toujours accessibles dans Android. Et ils existent aussi en stickers. Voici comment les faire revenir à la vie.

Les emoji “blob” d’Android ont toujours été très appréciés par les utilisateurs. Parfois même davantage que ceux d’Apple. Ils sont mignons, drôles, uniques et malheureusement, ils ont été mis à la retraite en 2017 par Google, ceci pour tenter de rendre les emoji plus passe-partout et les faire ressembler davantage aux êtres humains. C’est fort dommage. Mais si vous avez un smartphone Android, il est possible de les récupérer pour les utiliser comme avant.

Même si Google a voulu les faire disparaître, les emoji blob sont toujours accessibles dans Android

Pour commencer, il vous faut avoir le clavier virtuel Gboard installé. Bien sûr, si vous avez un Google Pixel, c’est déjà chose faite. Ensuite, direction les Paramètres de Gboard, puis Emojis, Stickers & GIFs et activez Stickers Emoji. Une fois cette option activée, il y a plusieurs méthodes pour faire revenir à la vie les blobs.

La première a notamment été décrite sur ce post sur le subreddit r/Google. Elle utilise l’outil de combinaison d’emoji de Gboard pour ramener les icônes que vous aimez tant. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le “combineur” d’emoji est une fonctionnalité qui permet de fusionner deux emoji pour en créer un nouveau qui, normalement, n’existe pas. Vous pouvez par exemple taper un visage souriant et un visage qui pleure pour créer un nouveau visage, ou un visage en colère avec le visage époustouflé pour avoir un visage en colère et époustouflé. Très cool !

Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est que si vous combinez un emoji avec l’emoji étoiles (✨), Google ne va pas combiner les deux. À la place, il va vous afficher la version blob de l’emoji que vous venez de taper, ainsi que des blobs recommandés juste à droite. Il suffit donc d’ouvrir le clavier emoji, de sélectionner l’emoji que vous voulez puis l’émoji étoiles. Cela ne fonctionne pas avec tous les emoji, vous devriez avoir l’embarras du choix.

Les emoji blob existent aussi en stickers

La méthode de l’étoile n’est pas la seule pour réintégrer les blobs dans vos messages. Android Authority propose une alternative : ouvrez le clavier emoji, tapotez sur l’icône stickers en bas puis sur l’icône + pour chercher des packs supplémentaires. Faites défiler et vous devriez trouver “The Blobs Live On” et “Long Live the Blob”. Tapotez sur “Ajouter” pour les deux.

Désormais, chaque fois que vous le voudrez, vous pourrez tapoter sur l’un des packs pour avoir un large choix de blobs animés. Vous pouvez envoyer des messages et photos avec ces si réussis blobs à qui vous voulez !