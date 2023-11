Vous pouvez désormais limiter vos postes et Reels Instagram à vos amis proches !

Instagram espère que cette initiative aidera les utilisateurs à être plus authentiques. Qu'en pensez-vous, cela encouragera-t-il une expression personnelle plus authentique?

Tl;dr Instagram élargit la fonctionnalité des “Amis proches”.

Les postes et les bobines peuvent être partagés avec un public restreint.

L’utilisation des “Amis proches” vise à créer un espace sans pression.

Instagram expérimente le partage avec des sous-ensembles de followers.

La fonction des “Amis proches” d’Instagram, plus que jamais actualisée

Instagram peaufine sa stratégie d’interaction des utilisateurs en misant sur la proximité et l’authenticité. La fonctionnalité des “Amis proches” est désormais disponible non seulement pour les Stories et les Notes, mais aussi pour les publications dans le fil d’actualité et les Reels.

Le pouvoir du public restreint

L’idée est simple : partager du contenu avec une audience réduite, composée potentiellement de personnes plus dignes de confiance. “Un espace sans pression pour communiquer avec ceux qui comptent le plus”, telle est la vision d’Instagram pour cette fonctionnalité.

En permettant à ses utilisateurs de cibler plus intimement leur audience via les Reels et les publications sur le fil d’actualité, Instagram espère les encourager à “se montrer dans leur authenticité” tout en contrôlant davantage la visibilité de leur contenu.

Une manœuvre facile et une icône distinctive

Le processus de partage de Reel ou de post uniquement avec des “Amis proches” est pensé pour être intuitif. Un simple clic sur le bouton “Audience”, suivi d’un autre sur “Amis proches” et d’un dernier sur “Partager”, suffit. Les publications visibles par cette liste d’amis se distingueront par une étoile verte.

Sans doute pour marquer l’expansion de cette fonctionnalité, Instagram pourrait transformer temporairement son bouton “plus” en une icône d’étoile verte.

Innovation continue

Il convient de noter que la liste des “Amis proches” restera la même pour toutes les fonctionnalités Instagram. Cependant, la plateforme étudie d’autres moyens pour permettre le partage de contenu à des audiences plus réduites. Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a récemment révélé que son équipe testait une nouvelle fonction pour partager des Stories avec des sous-groupes spécifiques de followers.