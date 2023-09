Vous pouvez désormais chercher l'amour pour 500 $ par mois sur Tinder, si vous êtes éligible. Pour l'heure, Tinder Select n'est proposé qu'à très peu d'utilisateurs.

Selon un article de Bloomberg, Tinder a officiellement lancé son abonnement le plus onéreux, Tinder Select. Cette offre réservée à l’élite coûte 500 $ par mois ou 6 000 $ par an – même pas de réduction ! – et permet d’accéder à des fonctionnalités uniques comme une recherche et une correspondance exclusives.

Cela peut sembler ridicule pour le grand public, et c’est peut-être d’ailleurs pour cela que Tinder a décidé de ne pas proposer tout de suite cette offre à tout un chacun. Tinder Select n’est en effet, à l’heure actuelle, proposé qu’à moins de 1 % des utilisateurs, des utilisateurs que l’entreprise considère comme “extrêmement actifs”. Tinder déclarait à Bloomberg que les candidatures pour Tinder Select allaient être étendues progressivement, sans pour autant préciser de planning. Les premières rumeurs d’un tel abonnement remontent à 2019.

La société mère de Tinder, Match Group, dévoilait que les revenus directs de l’app étaient de 475 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2023, en progression de 6 % par rapport à l’année dernière. Cependant, le nombre de personnes prêtes à payer pour un abonnement Tinder a baissé de 4 %, passant à 10,5 millions. Durant une conférence Citi en septembre, le président de Match Group, Gary Swidler, déclarait être convaincu que Tinder Select a le potentiel d’avoir un réel impact sur les revenus globaux de l’entreprise.

Match Group est très présent sur le marché des apps de rencontre exclusives comme The League, qu’elle avait racheté en 2022, alors il n’est pas très surprenant de la voir proposer quelque chose de similaire sur son app la plus populaire. Mais si vous n’êtes pas prêt(e) à ce genre d’engagement, si vous êtes éligible, vous pouvez toujours opter pour l’un des autres abonnements Tinder – Plus, Gold ou Platinum, proposés à 20, 30 et 40 $ par mois, respectivement -. Chaque offre propose des fonctionnalités exclusives différentes. Les membres Platinum, par exemple, peuvent discuter avec qui ils veulent avant même un match.

Nul ne sait cependant si ces versions payantes augmenteront vos chances de trouver un partenaire. Heureusement, Tinder, comme la majorité des apps de rencontre concurrentes, propose toujours des options gratuites, pour celles et ceux qui n’ont pas 500 $ à dépenser chaque mois pour se faire ghoster gratuitement.